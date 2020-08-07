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父親節3連鎖咖啡推「買一送一」優惠　星巴克推第二杯半價

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▲連鎖咖啡振興券方案。（圖／記者許力方攝、伯朗提供）

▲父親節來臨，各家連鎖咖啡推優惠方案。（圖／記者許力方攝、伯朗提供）

記者蔡惠如／綜合報導

本週末就是父親節，抽空與家人團聚，帶杯飲品讓歡聚時刻添光也很不錯，連鎖咖啡包括丹堤、伯朗咖啡與西雅圖都在當天推出飲品買一送一優惠，另一連鎖星巴克則祭出「第二杯88折」促銷，另針對外送平台消費滿200元，加贈飲料第二杯半價優惠券。

一年一度感謝爸爸的節日就要到了，若還沒買上禮物，好好陪爸爸度過咖啡時光也很不錯，3間連鎖咖啡均在當天推出買一送一優惠，讓陪伴家人的歡樂時光能更無負擔。丹堤咖啡於8／8父親節當日推出「付清節 爸氣十足」快閃活動，至全台門市出示FB或LINE官方帳號的指定畫面，即可享全系列大杯以上系列飲品買一送一。

▲丹堤,買一送一。（圖／翻攝丹堤官網）

▲父親節連鎖咖啡優惠。（圖／丹堤、伯朗咖啡提供）

西雅圖極品咖啡也在父親節，推出買一送一優惠活動，8／8當天上午11點起至晚上8點期間，至店內購買全品項飲品，均享買一送一優惠；伯朗咖啡館則將父親節也納入「分享日」優惠，至特定店內以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，不限品項、容量。但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、現搾柳橙汁、威士忌、紅/白酒、調酒類、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算。

▲父親節連鎖咖啡優惠。（圖／丹堤、伯朗咖啡提供）

星巴克則在父親節當天限定推出「擁抱父親第二杯88折」活動，當日購買兩杯大杯以上，相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯88折優惠，每人每次至多兩組，部分門市不參加此活動，另即起至8／18期間於外送平台點餐，單筆消費滿200元，可獲限量飲料第二杯半價優惠券。

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關鍵字：

星巴克, 買一送一, 丹堤, 優惠, 西雅圖, 伯朗, 父親節
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