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神奇積雪草小金瓶2罐特殺1960元→599元　3大用法養出水煮蛋肌

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記者李薇／綜合報導　圖／unsplash

近年精華化妝水成為非常熱門的單品，因為不只是化妝水，還添加高濃度的精華萃取，可以幫助肌膚保濕同時滋養，東森自然美推出積雪草煥活超導晶露，便蘊含高成分的積雪草萃取精華，不但可以幫助修護肌膚，這瓶「積雪草小金瓶」還有3大用法可以讓肌膚完美無瑕。

▲自然美,東森自然美,保養,Her和她,積雪草。（圖／unsplash）

▲東森自然美積雪草煥活超導晶露，30ml*2，原價1960元、特價599元，點我購買。

積雪草是近年很受到歡迎的保養成分，因為它可以高效的修護肌膚，所以非常受到歡迎，甚至有傳說老虎受傷的時候，就會去找尋這種草，並且在上面摩擦，以治癒傷口，因此又被稱為是「老虎草」。自然美相中積雪草的神奇功效，因此推出系列產品，其中「積雪草煥活超導晶露」用法眾多，一用上癮。

1. 當作前導化妝水

在洗完臉之後，立刻將積雪草煥活超導晶露倒在手心，利用手心的溫度將化妝水注入肌膚，可以搭配按壓臉部1分鐘的方式輕拍，加強滿滿的水分，同時為肌膚打開後續的保養通道，加速後續精華成分吸收。

▲自然美,東森自然美,保養,Her和她,積雪草。（圖／unsplash）

2.當作精華面膜

因為超導晶露的質地較稠，因此適合透過厚敷加強效果，建議以化妝棉沾取之後，覆蓋在臉部肌膚，尤其是兩頰或是鼻翼乾燥的位置，透過這樣的方式可以讓乾燥的肌膚立刻補充水分，加強營養的吸收。

▲自然美,東森自然美,保養,Her和她,積雪草。（圖／unsplash）

3.當作妝前保養

妝前只要保養得好，肌膚上妝就不容易有細紋、乾紋出現，建議在化妝之前可以先用積雪草煥活超導晶露，幫助肌膚舒緩保濕，加強後續的上妝服貼度，只要一瓶就可以搞定整個妝前保養，迅速呈現細緻、潤澤的肌膚狀態。

▲自然美,東森自然美,保養,Her和她,積雪草。（圖／unsplash）

▲東森自然美積雪草煥活超導晶露，30ml*2，原價1960元、特價599元，點我購買。

購物平台「Her和她」推出東森自然美積雪草煥活超導晶露，30ml*2，原價1960元、特價599元，而且直接免運費，很值得趁此機會購入，沒用過更一定要試試看，感受積雪草煥活超導晶露到厲害之處，加入Her會員還有機會領取購物金，更划算了。

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