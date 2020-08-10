包・開箱／Rose手中「這顆」將成YSL下半年It Bag　一細節更適合亞洲女生

▲YSL 下半年It Bag「SOLFERINO」系列中、小型包款開箱，想找實用款式挑這顆。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／專題報導

Saint Laurent（YSL）一直以來都有著象徵著女人味的高級感，從暢銷的經典Niki、LouLou、Sunset包款，到造成全球大缺貨「Kaia」系列，都是女孩們心目中的夢幻逸品，而今年下半年又新增了一款逼人剁手的「SOLFERINO」全新包款，因代言人Rose的親身演繹已在時尚圈形成轟動，今日《ET FASHION》便透過開箱帶大家好好認識。

▲Rose接下YSL代言人身份，首推包款就是全新的「SOLFERINO」。（圖／品牌提供）



韓女團BLACKPINK成員Rose先前便與YSL關係良好，今年夏天更正式宣佈成為品牌大使，為品牌秋季女裝拍攝形象大片，手中的捧著這顆白色典雅方形包款正是來自全新的「SOLFERINO」系列，加上先前Rose還曾在韓版《ELLE》上背過黑色款式，讓「SOLFERINO」的詢問度瞬間暴增。

在 Instagram 查看這則貼文 ROSÉ（@roses_are_rosie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 22 日 上午 3:13 張貼

「SOLFERINO」名稱源自於SAINT LAURENT 工作室「24 RUE DE L'UNIVERSITÉ」旁的巴黎左岸街道RUE DE SOLFERINO，以 70 年代復古樣貌刻劃，簡約的方形包型經典優雅，包身邊緣以填充皮革凸顯，令整個手袋看起來更立體，採用特製的高級小牛皮製成，觸感相當滑順柔軟外還不易產生刮痕，卻能同時展現挺度，並有非常多款顏色可以挑選。

《ET FASHION》今日特別為各位挑選了黑色的小型SOLFERINO以及深紅色的中型款式開箱示範，更加碼納入同系列的絨毛麂皮材質款式，一同近賞。

▲YSL「SOLFERINO」系列，小型及中型包款。（圖／記者王則絲攝）



從影片中可以看見，「SOLFERINO」包款的皮革紋理相當細膩平滑，簡約大器的方形設計上，嵌上了YSL招牌的LOGO金屬鎖扣，開包方式則極具巧思，將YSL LOGO進行拆解，只需將 L 字母向下輕推，包蓋上的LOGO字母就會從鎖扣中彈出，頗有趣味性。

而大家最關心的容量部分，《ET FASHION》也為各位做實測，紅色中型款是能夠放置長夾的大小，黑色小型款也能輕鬆納入手機，皆為內部一個小暗袋，以及前方一個夾層，雖然不是主打大容量，但SOLFERINO也絕不是個純粹的「廢包」。

▲內部空間與夾層。（圖／記者王則絲攝）



「SOLFERINO」系列也有加碼推出絨毛麂皮款式，在包形上稍有不同，高度較高且側面為風琴式設計，在手感上較為柔軟，空間也大上許多，包面材質與皮革包邊的拼接相當有質感，更注重實用性能一點的女孩則可以挑選這款。

另外，背上身後可以發現，「SOLFERINO」系列的包款背帶都做得比其他款式短一些，因此更加適合亞洲女生的身形，能使位置剛好落在腰間，是最好看的長度。

▲絨毛麂皮款式，推出一種尺寸。



▲SOLFERINO小型NT＄79,600、中型NT＄90,500、絨毛麂皮款式NT＄＄79,600。（圖／品牌提供）

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