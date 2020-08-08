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髮型師：染後「2大地雷」別踩，延長染髮保鮮期

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▲▼ 髮型師：染後「2大地雷」別踩 。（圖／品牌提供）

▲除了使用護色洗髮精，染後秀髮防曬、抗熱要做足。

記者曾怡嘉 / 綜合報導

很多女生都有染髮後不能持色問題，除了定期補染，有什麼方法可以延長髮色保鮮期呢？髮型師表示，染髮後應避免熱傷害和界面活性劑，做好這兩件事，就能幫延長髮色。

▲▼ 髮型師：染後「2大地雷」別踩 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 蘊活光萃Omega 5高效精華，200ml，1,680元。

▲▼ 髮型師：染後「2大地雷」別踩 。（圖／品牌提供）

▲Christophe Robin 抗氧化護色髮膜，250ml，1,360元。

染髮後避免2大地雷，也就是熱傷害與界面活性劑。過熱的吹風機與整髮器會讓毛鱗片大開空洞，導致色料流失，建議吹整前先抹上抗熱產品，使傷害降到最低，另外日曬也是熱傷害一種，建議做好物理防曬，染後頭髮盡量避免陽光下長時間曝曬。

▲▼ 髮型師：染後「2大地雷」別踩 。（圖／品牌提供）

▲Christophe Robin 檸檬護色頭髮潔淨霜，250ml，1,500元。

所謂的介面活性劑，指的是要善選染後產品。染後一週的黃金期，居家洗護可以以頭皮狀況作為判定標準。若頭皮出現略癢、刺激，建議挑選無界面活性劑的清潔髮品，沒有泡泡正式溫和清潔的證明，於它可以調整因染劑引起的頭皮酸鹼值不均，平衡、舒緩頭皮敏感狀況。若頭皮健康但偏油、髮尾偏乾，則選擇適合自己頭皮屬性的洗髮精，再針對自己需求的護髮功能選擇。

▲▼ 髮型師：染後「2大地雷」別踩 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 護色亮澤鎖色精華，100ml，1,200元。

做好以上幫助持色，若是想要換新髮色，建議在染髮前10天可以適時護髮，幫助上色、持色度更好。像是可選擇含讓維他命 E成分， 幫助深度打底滋潤，強韌結構與髮絲彈性。

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關鍵字：

染髮, 染後, 修護, 髮型師
fashion.net

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