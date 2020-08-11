保養妹妹讓男友更愛妳！私密處清潔露＋緊緻凝膠超狂5.5折　整組1388元必買

記者李薇／綜合報導

從頭到腳，身體的任何一寸肌膚都需要保養，私密處也越來越受重視，想改善異味、搔癢的困擾，讓嬌嫩的妹妹維持最好狀態，其實只要正確清潔、作息正常，就可以乾淨清爽，女性私密處品牌Relove的胺基酸私密清潔凝露，只要1元大小就能夠輕鬆潔淨私密處，重現清新淨白，連藝人徐若瑄都大推，還有緊依偎護理凝膠，則能緊緻、彈潤，3分鐘有感。購物網站「Her和她」推出胺基酸私密清潔凝露＋緊依偎女性護理凝膠超值組，原價2480元，特價1388元，很值得購入。

▲身體的每一寸肌膚都需要保養，讓親密時刻更歡愉。（圖／pixabay）



胺基酸私密清潔凝露選用對待肌膚最溫和的茶月桂胺基酸添加，可以有效卻又不會刺激的清潔肌膚，抗菌又有防護的效果，搭配上日本技術合作的紅柿萃取精華成分，洗完之後能夠減少私密處的異味出現，另外，夏季濕熱，穿裙子或寬鬆的褲子，也有幫助。

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除了添加以上兩種成分，裡面也有比菲德氏酵母菌加上蔓越莓萃取，維持私密處ph3.8弱酸的環境，同時增強私密處的保護力，重現健康膚況，同時添加薄荷精油萃取成分，洗起來帶有一點涼感，使用感覺舒適，絕對是夏季必備。

清潔對了還需要保養，緊依偎女性護理凝膠，凝膠的質地使用起來清爽好吸收，同時可以保養私密處肌膚，重現保濕、緊緻的狀態，同時可以幫助肌膚改善暗沉、重現白皙透亮的好膚質。

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