跑一趟「10夢幻故事打卡點」全都有！　還有米飛兔限定咖啡太可愛

▲誠品信義在暑假，推出「故事大飯店」展覽，10個打卡點跑一趟打好打滿。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

今年暑假最夢幻打卡點其中之一就在這！跑一個地點可以打卡10次CP值也太高！信義誠品推出全台最大故事主題展「故事大飯店」，於6樓展演廳開幕，集結歐美日台10大故事角色主題房首次公開，可愛、夢幻與療癒的場景不用趴趴走，在同一個地點全蒐集，還有「猿田彥ｘmiffy」獨家期間限定店同步登場，連喝咖啡都有特色！

其打卡點包括「miffy」主題房重現miffy故事裡的家、「史努比」主題房展出70周年限定太空人造型的大型史努比積木、「野貓軍團」主題房與野貓一起從窗戶偷窺、「屁屁偵探」主題房和120公分等身屁屁偵探合影、世界知名繪本「好餓的毛毛蟲」主題房300公分蝴蝶牆，以及宮西達也「霸王龍」主題房200公分霸王龍巨型打卡牆等。

還有今年電影票房破4千萬的「角落小夥伴」；風靡日本和台灣的「怪傑佐羅力」；獲美國兒童繪本大獎凱迪克獎的「田鼠阿佛」，與台灣知名繪本作家賴馬的「噴火龍阿古力」等，任何風格全囊括，根本就是打卡控的天堂啊！

此外，會場還有獨家限定店「猿田彥ｘmiffy」，每周五還有240公分的巨型miffy人偶迎賓，店內「米飛的咖啡加牛奶」與「米飛喝可可」2款限定飲品，搭配可愛miffy獨家杯套與造型拉花，療癒指數根本爆表。

誠品「故事大飯店」即日起至8／24於誠品信義店６樓展演廳開展，衛星展於誠品生活台中園道店、高雄大遠百店、誠品網路書店同步登場。業者表示即起至8／24於展場單筆消費滿899元（不含猿田彥），贈送限量角色門把掛牌。