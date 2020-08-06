劉詩詩再接下TOD'S品牌大使　「破16萬粉絲轉發」帶貨能力超狂

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩在今年（2020）6月才剛接下珠寶品牌Qeelin代言人一職，今（6日）再奪下新身份，由TOD'S 正式宣布劉詩詩成為品牌大使，其實她與品牌早就結下淵源，2017年就曾前往義大利南部的卡普里島（Capri Island）拍攝秋冬系列品牌微電影，令人記憶猶新。

▲劉詩詩2017年曾前往位於義大利南部的卡普里島（Capri Island）拍攝秋冬系列品牌微電影《尋愛卡普里》 。（圖／品牌提供）

劉詩詩與吳奇隆結婚5年育有一子，家庭事業兩得意，今日TOD'S正式宣佈劉詩詩成為品牌大使，雙方再度合作，也隨即在官方微博發佈該消息，一天之內就超過了16萬人轉發，可見劉詩詩人氣不可小覷。事實上她與品牌早於2017年就結下不解之緣，2017年曾前往位於義大利南部的卡普里島（Capri Island）拍攝秋冬系列品牌微電影《尋愛卡普里》，是一個有關「約定」和「尋覓」的浪漫愛情故事，整支微電影的故事中五封連續短片劇情的情書，更是由吳奇隆親筆撰寫，對兩人而言別具意義。

▲TOD'S為劉詩詩獨家打造春夏限量系列，隨處可見的萌兔細節寓意劉詩詩的生肖屬兔 。（圖／品牌提供）

2018 年時品牌更為劉詩詩獨家打造春夏限量系列，隨處可見的萌兔細節寓意劉詩詩的生肖屬兔，也是她親自操刀設計。回顧劉詩詩產後登上大陸《ELLE》封面，一頭長髮造型，穿的就是TOD'S 2020春夏連身襯衫，以氣質翻領設計搭配黑白相間百褶裙收尾，更不忘背起粉嫩小方包帶貨一波，簡潔背景下表現力十足。