紅色唇膏顯牙黃？白皮才能擦？靠3招「肌膚色調挑選法」就沒問題

▲紅色系唇彩擦得好，不僅時尚有氣勢，還能襯膚色。(圖／翻攝IG@1993kg，以下同)

記者張毓容／綜合報導

根據調查，平均每個女性一生中會用掉533支唇膏，有使用唇膏習慣的女性，更會同時擁有20支以上的口紅。唇彩顏色繁多，其中一擦就自帶氣場、顯個性的紅色系唇膏最讓人又愛又恨！有許多人對於紅色唇膏的嚮往都止步於擔心擦了之後會讓牙齒顯黃、皮膚顯黑，但其實只要找出自身膚色色調並依照膚色來挑選適合的紅色系，就能找出屬於自己的命定紅唇。

冷色調膚色



若你的肌膚略帶紅感，且手腕上的靜脈血管顏色呈現偏青藍色，那就是所謂偏冷調的膚色。而冷色調膚色的人，很適合帶著藍調的紅色唇膏，例如偏桃紅色系的「Maybelline 極綻色緞光絲柔唇膏 #376玫瑰分子」就很適合冷調膚色；而帶有紫色調的「wet n wild貓女郎超持久金屬啞光唇釉 #迷情紫紅」則可展現出神祕感。

▲冷色調膚色很適合帶點藍色調或紫色調的紅色。

▲Maybelline 極綻色緞光絲柔唇膏，#376玫瑰分子，NT$360；wet n wild貓女郎超持久金屬啞光唇釉，#迷情紫紅，NT$198。(圖／品牌提供)





暖色調膚色



肌膚色較黃、眼球偏淺咖啡色，手腕上的靜脈血管呈現綠色為主，這就表示你屬於暖色調膚色，適合橘紅和大紅的唇膏。推薦可選擇帶有橘調，代表樂觀、積極、年輕的「MISSHA 大膽持色霧感唇膏 #一吻定情」，或是顏色鮮紅，能表現出激情和熱情的「VISEE 訂製漾彩唇膏#103」。

▲橘調紅或大紅色很襯暖色調皮膚。

▲MISSHA 大膽持色霧感唇膏，#一吻定情，NT$550；VISEE 訂製漾彩唇膏#103，NT$430。(圖／品牌提供)





中性膚色



而若你的膚色介於冷調和暖調之間，恭喜你！那就是任何色調都能輕鬆駕馭的中性膚色，每一支唇膏都難不倒你，無論是亮紅色、粉嫩紅、血色紅或深棕紅，想試什麼顏色的唇彩都能隨心所欲放膽擦上。

▲中性膚色最不挑色，什麼色調都可放膽擦上。



▲4U2 LOVE ME HARDER霧感持色唇釉，#31，NT$280；RIMMEL 極致絲絨緞光唇釉，#210蜜糖甜心，NT$330。(圖／品牌提供)

►2020上半年「開架唇彩」熱賣Top 5 第1名日本女生人手一支



►日本彩妝師教5個「提升妝容質感」小技巧！卡其色眼線今年超流行



►紅棕顯白、裸粉萬用！2020上半年度「熱賣TOP1唇膏」出列