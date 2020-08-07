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ZARA爆紅平價版Jo Malone香水台灣終於能買到　親民價錢很可以！

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記者王則絲／台北報導

西班牙時裝品牌ZARA早在去年就已釋出與Jo Malone 首席調香師Jo Malone MBE個人品牌「Jo Loves」攜手推出聯名香水的消息，只要用平價的價錢就能入手不亞於Jo Malone等級的香水，讓女孩們趨之若鶩。不過先前只能靠代購購買實在不方便，而稍早ZARA宣布了這款爆紅的「ZARA EMOTIONS」系列香水，終於要在台灣開賣了！共推出8種香味，8／13起於官網、門市啟售。

▲ZARA香水。（圖／品牌提供）

▲ZARA與香水品牌Jo Loves合作的「ZARA EMOTIONS」將於8／13開賣。（圖／品牌提供，以下同）

調香師Jo Malone CBE首度與ZARA合作推出「ZARA EMOTIONS」香水系列後，接著也將精心調配的8款香調原封挹注於香氛蠟燭上，在國外上市後不管是香水還是香氛蠟燭都大受歡迎，經過漫長的等待時間，香水系列終於也能在台灣輕鬆購入了！

Jo Malone CBE由ZARA的時裝系列中汲取靈感，擷取雙方在各自品牌領域的相似優點，並在包裝上展現高質感的簡約時尚態度，運用了她多年來喜愛的香料，總共創造了8款特殊的香味，每一款香味推出三種尺寸選擇：90ML NT＄1290、40ML NT＄790、10ML NT＄290，親民好入手的價格令人超心動，也有一併推出八種香氣全包的套組。

▲ZARA香水。（圖／品牌提供）

▲ZARA香水。（圖／品牌提供）

▲ZARA香水。（圖／品牌提供）

▲每一款香味推出三種尺寸選擇：90ML NT＄1290、40ML NT＄790、10ML NT＄290。

▲ZARA香水。（圖／品牌提供）

▲ZARA香水。（圖／品牌提供）

▲選擇障礙者也可以全包！

【香調整理】：

FLEUR DE PATCHOULI：牡丹、廣藿香、癒創木

WATERLILY TEA DRESS：佛手柑、薄荷、麝香

BOHEMIAN BLUEBELLS：薰衣草、檀香、麝香

TUBEREUSE NOI：伊蘭、晚香玉、檀香

AMALFI SUNRAY：佛手柑、柑橘、橙花

VETIVER PAMPLEMOUSSE：葡萄柚、香根草

EBONY WOOD：粉紅胡椒、丁香 、烏木

FLEUR D'OANGER：橙花、橙花油、伊蘭

近期火熱韓劇《雖然是精神病但沒關係》，將金秀賢的人氣推到最高點，劇中他在家裡擺放的衣物香氛噴霧也引起高詢問度，韓國香氛品牌「Celluver」淨化衣物香氛噴霧系列採純淨果香為基調，能秒殺汗臭且幫助去除衣物異味，也相當適合男生使用，而這款爆紅噴霧9月即將在台灣開賣。

►Jo Malone調香師與ZARA合作！把爆款香水變蠟燭，質感滿分超平價

►男神金秀賢最愛「衣物香氛」9月開賣！加碼噴霧4個便利用法

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關鍵字：

ZARA, Jo Malone, 香水, 台灣開賣, Jo Loves
fashion.net

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