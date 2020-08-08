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熬夜也不顯倦容！Aesop推首款「晚安面膜」，肌膚亮澤超有感

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▲▼ 晚安面膜盤點。（圖／Unsplash）

▲善用睡眠時間護膚，讓保養更有效率。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

前一天熬夜晚睡，隔天總在肌膚狀態現形，若是長期失眠更會感到肌膚逐漸缺乏彈性、明顯老化，即便給予再多的養分也無法吸收。根據研究顯示，夜間正是肌膚修護的最佳時機，把握睡眠時間同步保養，睡眠、養膚一次搞定！

▲▼ 晚安面膜盤點。（圖／品牌提供）

Aesop首款為過夜設計的面膜，透過精選保濕成分角叉菜酸鈉及鎖水磁石，提供肌膚立即且長效的滋潤效果，特殊的薄膜技術，則將保養品成分完整覆蓋於臉上肌膚作用。

▲▼ 晚安面膜盤點。（圖／品牌提供）

Aesop 夜間深層滋養面膜，60ml，3,700元。

富含多種維他命B、C、E、F，可以豐盈滋潤肌膚，提供輕盈的凝霜質地感受，使肌膚感到柔軟、平衡與緊緻。除了能敷過夜，也能當作急救型面膜使用，建議厚敷最少15分鐘後洗掉，進行後續保養流程，面膜於臉上停留的時間越長，為肌膚帶來的保養效果則越好。

▲▼ 晚安面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲ORBIS 涼美人晚安面膜 2020，50g，1,000元。

外觀白潤的雪酪質地，擦在肌膚上清爽不悶黏，伴隨著淡淡薄荷味，擦上肌膚的清涼感緩解白天累積的肌膚壓力，睡前薄擦一層鎖住有效成分，幫助提升保水力，隔天肌膚紋理平滑細緻能立即感受。

▲▼ 晚安面膜盤點。（圖／品牌提供）

▲后 天率丹光采緊緻晚安面膜，75ml，7,280元。

以慈禧太后的 25 種御用秘方、鹿茸粉、山蔘玉珠 調理並煥亮肌膚，以及核心成分鐵皮石斛，恢復光采與彈力，達到水潤、 線率的完美平衡，讓肌膚一夜好眠。

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關鍵字：

晚安面膜, 面膜, 熬夜, 護膚, 保養
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