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想瘦必學！超簡單「減肥321餐盤」飲食法　比算熱量更方便

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▲「減肥321餐盤」比算熱量更方便。（圖／翻攝pexel、IG）

▲想要瘦身成功，把「321餐盤」學起來就不用再苦苦算熱量。（圖／翻攝IG@miyayeah）

記者張毓容／台北報導

不論是要瘦身或維持身材，「少吃多動」這個大原則應該沒人不知道，而說到少吃應該很多人都會想到控制熱量，可畢竟我們不是營養師，對於食材的熱量拿捏不準，而且每吃一樣食物前都得上網查詢熱量也很麻煩，不免讓人半途而廢，減肥失敗還越來越胖。

知名營養師陳怡錞表示，計算每餐吃進的熱量除了對於一般民眾來說不方便，還有些人會因此太過在意攝取的熱量，反而導致飲食不均，掉進計算熱量的「陷阱」，瘦身效果也會打折扣。針對減肥時的飲食控制，與其一昧地盲目計算熱量，陳怡錞建議，其實有一種「減肥321餐盤」飲食方法更方便也更好用。

▲「減肥321餐盤」比算熱量更方便。（圖／翻攝pexel、IG）

▲只要把蔬菜、蛋白質和澱粉類比例控制在3：2：1就可以。（圖／翻攝IG@kurataba）

所謂的「減肥321餐盤」是一種飲食概念，不管吃什麼，用餐盤或是便當盒都可以，照著3：2：1的比例吃就對了。陳怡錞解釋，以圓形餐盤來說，先分一半，其中的一半再分為1/3和2/3區塊，也就是最大塊的1/2就是三等份，這3等份放蔬菜；2等份放肉類、蛋、魚、海鮮、豆製品等蛋白質食物；剩下的1等分放全穀根莖類，也就是米飯、麵食等澱粉。

▲「減肥321餐盤」比算熱量更方便。（圖／翻攝pexel、IG）

▲要以自己吃得下的食物總份量反推澱粉類主食的份量。（圖／翻攝pexels）

假設今天吃自助餐，以「321餐盤」的比例來看，如果你想吃半碗飯，那肉類等蛋白質就要吃到1碗的量，蔬菜則是要1.5碗的量，如果這個份量你吃得下，那就OK。以此類推，如果想吃1碗飯，就要配2碗肉、3碗菜，但這樣吃下來全部份量對你來說太多不吃完，就要回推減少澱粉的份量。

「減肥321餐盤」不僅能幫助做到飲食均衡，也可以幫助控制澱粉的攝取量，進而做到控制熱量，而且又沒有查詢食物熱量帶來的麻煩，對於外食族更是簡單又方便。

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關鍵字：

減肥, 減脂, 減重, 瘦身, 飲食, 熱量, 控制熱量, 321餐盤, 營養師, 飲食控制
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