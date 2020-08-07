12星座「幸運色領帶」巨可愛！牡羊火紅熱情、雙魚溫柔似水

記者鮑璿安／台北報導

華裔設計師 DanielWong 印花功力一流，此次推出全新「探索領帶星座」系列，一口氣將 12 星座的特色與性格以詼諧的方式融入領帶中，像是熱情的牡羊座以紅色和小綿羊的滿版圖案打造，浪漫如水的雙魚座則有淡藍底色與魚兒疊加在一起，頗具收藏價值。

▲華裔設計師 DanielWong為12星座量身打造「探索領帶」，牡羊是熱情紅色，巨蟹則是拉起手的小螃蟹。（圖／品牌提供）

DanielWong 全新「探索領帶」系列以星座為靈感，為下半年各星座運勢及專屬幸運色揭開序幕， 一共13款色系以絲質織花打造，像是熱情的牡羊座以紅色和小綿羊的滿版圖案呈現，雙子則運用亮橘色勾勒出抽象人臉的畫面；而細膩的巨蟹座看似是圓圈印花，不過仔細看卻是多隻小螃蟹拉起手來，別具可愛風格。

▲獅子的金色鬃毛刻畫得惟妙惟肖，弓箭造型則代表射手座的自由，絲質織花領帶全系列單價NT$3,680 共 13 款。（圖／品牌提供）

論霸氣少不了獅子座，DanielWong將獅子的金色鬃毛刻畫得惟妙惟肖，以側躺的模樣注入領帶上；天蠍性格多變，選擇深沉的紫色來代表，上頭的小蠍子錯亂遍佈，十分有藝術感。象徵自由的射手，與淡綠色形成了最好的搭配，弓箭造型相呼應，一眼就能發現是屬於射手的領帶設計。

▲夏姿．陳 SHIATZY CHEN 2020秋冬男裝系列以「融合」為主軸 。（圖／品牌提供）

此外，夏姿．陳 SHIATZY CHEN 2020秋冬男裝系列以「融合」為主軸，以穿搭造型和輪廓來表現輕重、剛柔、中西、現代與經典的相互融合。品牌經典的手工細節如同色系手縫刺繡、玉石裝飾、開版刺繡圖騰、手繪布花、雙色栓縫等以重點式的點綴貫穿。首次開版製作的玉石裝飾帶有古玩瓶的輪廓，上面刻有四季花圖騰，象徵了「四季平安」的吉祥寓意；厚實的形狀以及刻意歪斜的縫製位置，在單品上起到了畫龍點睛的效果，讓整體略帶有低調的幽默。