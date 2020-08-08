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獨家5.2折！絕美「FOSSIL玫瑰金腕錶」2704元無痛入手　七夕禮物就是它

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▲Her Fossil錶。（圖／Unsplash）

▲手錶很能為整體造型加分。（圖／Unsplash）

編輯／Iliad

創立於1984年的美國時尚腕錶品牌FOSSIL，設計風格豐富多元，少不了女性最愛的華麗風，購物網站「Her和她」主打的時尚佳人晶鑽玫瑰金石英錶即是代表作，外型設計俐落，搭配點綴晶鑽的錶圈與鍊帶，散發女神光彩，更誘人的是獨家價格低於市場6折，原價5,200元、特價2,704元，女孩們買了自己戴、男孩們買了當七夕禮物，都是最棒選擇。

▲▼ Her 。（圖／Her）

▲FOSSIL時尚佳人晶鑽玫瑰金石英錶華麗卻不過分高調，原價5,200元，特價2,704元。點我購買。

都會女性常尋覓一只上班與休閒時光都好搭的錶款，希望帶有華美元素卻又不過分高調，FOSSIL時尚佳人晶鑽玫瑰金石英錶最能符合需求，整只錶的外觀為粉膚浪漫玫瑰金色，錶圈與鍊帶鑲嵌晶鑽增添奢華感，搭配礦石防刮玻璃，佩戴起來更安心；內載日本石英機芯，附原廠收藏盒、原廠保證書並有1年保固，以高CP值與時髦設計打動人心。

▲▼ Her和她 Watch 。（圖／Her和她提供）

▲FOSSIL時尚佳人晶鑽玫瑰金石英錶華麗卻不過分高調，原價5,200元，特價2,704元。點我購買。

FOSSIL另有相同設計概念的魅力璀璨粉色鑲鑽鍊錶，改為不鏽鋼銀色鍊帶搭粉紅色面盤，流露甜美氣息；「Her和她」同時推出「名錶特賣會」，時尚錶4.7折起，非常划算，可依個人穿搭風格挑選心儀款式。
 

▲▼ Her和她 Watch 。（圖／Her和她提供）

▲FOSSIL魅力璀璨粉色鑲鑽鍊錶，原價4,300元，特價2,236元。點我購買。

▲▼ Her和她 Watch 。（圖／Her和她提供）

▲Michael Kors 時尚迷彩蝴蝶皮革腕錶，原價7,200元，特價3,384元。點我購買。

▲▼ Her和她 Watch 。（圖／Her和她提供）


▲EMPORIO ARMANI 浪漫大理石紋魅力石英腕錶，原價12,000元，特價5,640元。點我購買。

時髦圖紋

深受都會女子追捧的Michael Kors，推出時尚迷彩蝴蝶皮革腕錶，看似軍綠迷彩的圖案中藏有女人味十足的蝴蝶圖案，搶眼圖案從面盤一路延伸至錶帶，不僅是夏日時髦配件，一路帶到秋冬配冬裝也有型；想要低調些，線條俐落的EMPORIO ARMANI浪漫大理石紋魅力石英腕錶，能滿足文青女性。

▲▼ Her和她 Watch 。（圖／Her和她提供）

▲FOSSIL紐約皮革男錶，原價5,600元，特價2,912元。點我購買。

▲▼ Her和她 Watch 。（圖／Her和她提供）


▲Armani Exchange 時尚黑灰三眼計時日曆運動腕錶，原價5,180元，特價2,590元。點我購買。
 

率性男錶

Her和她電商平台同時上架多款休閒或正式場合適合搭配的男錶，FOSSIL的紐約皮革男錶是斯文款代表，極簡設計面盤搭配復古風格錶帶，相當耐看；偶爾想耍酷，Armani Exchange時尚黑灰三眼計時日曆運動腕錶正是最佳選擇，黑色中帶有一道貫穿面盤與錶帶的灰線條，彰顯名品的設計感。

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關鍵字：

Her和她, FOSSIL
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