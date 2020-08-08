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章子怡戴22億元珠寶穩坐一姐！「連耳朵都變形」擋不住氣場

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記者鮑璿安／台北報導

女星章子怡今年（2020年）與汪峰產下一子，陸續將重心移至家中，不過近期拍攝《VOGUE》大陸版雜誌封面曝光，仍是一鳴驚人，章子怡佩戴價值台幣約22億元的蕭邦（Chopard）珠寶出鏡，耳飾重到連耳垂都被嚴重拉扯，獲得網友直呼：「含金量十足的畫面。」

章子怡出鏡大陸版《VOGUE》9月號，以「擁抱希望」為主題展現高級美，並結合結合金木水水土五行元素，所以畫面特意以類似油畫的朦朧效果呈現古典風格。章子怡身穿Ralph Lauren 2020春夏系列白色長裙，綁脖設計彰顯纖瘦的鎖骨線條，她也綁起長髮露出精緻臉孔，細長的柳葉眉打造俐落氣場，即便沒有多餘表情，表現力仍是強大，然而最大亮點就屬雙手交叉展示的蕭邦（Chopard）「Red Carpet 紅地毯系列」珠寶，蔓延著手腕閃亮奪目，甚至耳飾都重到拉扯耳垂變形，全身珠寶總價值約美金7500萬元（約台幣22億元），被網友封為是「含金量巨大」的封面。

換個造型，章子怡戴起蓬鬆的羽毛頭飾，幾乎覆蓋了半張臉，隨著鏡頭拉近，近距離展示面部表情，唯獨一抹紅唇最為突出，且完全黑白的拍攝手法，讓整體畫面宛如復古女郎一般。其餘則有站在月前、迎著火焰前行，都是象徵五行元素，此次拍攝場地在北京，因疫情影響，遠在慕尼黑的攝影師透過手機遠程記錄畫面，章子怡也勉勵粉絲：「所謂希望，就是回到最初的地方，用心思考未來。」

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關鍵字：

章子怡, 汪峰, VOGUE, 大陸, 蕭邦, 珠寶, Chopard, 雜誌
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