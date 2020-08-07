fb ig video ETtoday search mobile

Dappei／夏天穿搭不靠配件怎麼贏？3種「頭巾搭配術」　讓你就是跟別人不一樣

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

受到美國文化的洗禮，頭巾（Bandana）已變成不可或缺的搭配單品，各種風格的穿搭都能用來點綴。尤其在炎炎夏日，多層次穿搭很容易讓人流汗流到花容失色，頭巾既可以擦汗也能成為搭配的裝飾，在夏天是非常實用的單品，現在就跟著 Dappei 一起來看看如何運用「頭巾」讓穿搭更有特色！

＃1 綁在頭上是基本款

最常見的搭配方式，不外乎把頭巾綁在頭上，依照不同的風格配上頭巾的綁法，讓自身的穿搭在路上更亮眼，特別是喜愛街頭風格的朋友們，頭巾則是不可或缺的元素之一！

（圖片來源：

女生可以用「髮帶」的方式，搭配簡單的 T 恤、洋裝，讓整體的風格更活潑、更清新，但如果你不是小清新風，也可以搭配個人風格強烈的服裝，讓自己的風格顯得更搶眼！

▲（圖片來源：

＃2 領帶、領結通通 OUT

既然是夏天，出門在外怎麼能夠少了一頂帽子呢？別以為戴帽子後，就不能用頭巾搭配自己。今年最具特色的方式，就是以頭巾代替領帶作服裝搭配，不論是襯衫、T 恤、洋裝，搭配頭巾都具有畫龍點睛的效果，讓穿搭在街上更吸睛。

（圖片來源：

＃3 低調小巧思

頭巾穿搭已經不侷限於「穿戴在頭上」，而是每個人風格的表現，想低調一點的表現自己，可以把頭巾綁在提袋、褲頭上，讓別人知道「低調的你」也有許多小巧思。

▲（圖片來源：

大膽的你可以把偏長的頭巾、絲巾，當成背帶或腰帶類的裝飾，讓自己的風格、品味大大地展露出來，透過這樣的方式讓自己的穿搭再提升一個層次。

（圖片來源：

Dappei 結語：

夏日穿搭時常是簡單明朗，看完以上這些搭配方式，讓夏天的穿搭不再單調，也可以配合自己的風格大玩創意，透過一點小細節，能夠讓你在別人心中大幅加分喔！

文字編輯：KarrotsKo

絲巾其實一點都不難駕馭！一條絲巾的 8 種用途，挑戰氣質單品的進階搭配方法吧！

別小看「領巾」！它的實用小技巧大公開，增加穿衣時尚度不是問題

Dappei

https://dappei.com/

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Dappei, 搭配, 頭巾, 穿搭
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

「動滋券」鞋類優惠懶人包！adidas第二雙半價、摩曼頓這兩天折最多

「動滋券」鞋類優惠懶人包！adidas第二雙半價、摩曼頓這兩天折最多

Lisa、韓素希都在畫「小歐眉」！眉型讓五官變立體　創造精緻混血感

Lisa、韓素希都在畫「小歐眉」！眉型讓五官變立體　創造精緻混血感

徐睿知七部韓劇造型大解析　出道是清秀妹妹→高冷魔女，連古裝都完美駕馭

徐睿知七部韓劇造型大解析　出道是清秀妹妹→高冷魔女，連古裝都完美駕馭

Angelababy瘦成「排骨」慘輸曾之喬　穿同款透視連身裙她更有料 《我們，愛過嗎？》宋智孝異性緣爆棚　全因為她有這「3種特質」 12星座8月運勢！雙魚容易背黑鍋、射手終於擺脫單身了 告別口袋空空！「5個方法」控制花費，讓你存出一桶金 會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協 凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝 私密處暗沉有救！醫師：留意5個生活小習慣，合身牛仔褲是大忌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面