Dappei／夏天穿搭不靠配件怎麼贏？3種「頭巾搭配術」　讓你就是跟別人不一樣

受到美國文化的洗禮，頭巾（Bandana）已變成不可或缺的搭配單品，各種風格的穿搭都能用來點綴。尤其在炎炎夏日，多層次穿搭很容易讓人流汗流到花容失色，頭巾既可以擦汗也能成為搭配的裝飾，在夏天是非常實用的單品，現在就跟著 Dappei 一起來看看如何運用「頭巾」讓穿搭更有特色！

＃1 綁在頭上是基本款

最常見的搭配方式，不外乎把頭巾綁在頭上，依照不同的風格配上頭巾的綁法，讓自身的穿搭在路上更亮眼，特別是喜愛街頭風格的朋友們，頭巾則是不可或缺的元素之一！

▲（圖片來源：左、右）

女生可以用「髮帶」的方式，搭配簡單的 T 恤、洋裝，讓整體的風格更活潑、更清新，但如果你不是小清新風，也可以搭配個人風格強烈的服裝，讓自己的風格顯得更搶眼！

▲（圖片來源：左、右）

＃2 領帶、領結通通 OUT

既然是夏天，出門在外怎麼能夠少了一頂帽子呢？別以為戴帽子後，就不能用頭巾搭配自己。今年最具特色的方式，就是以頭巾代替領帶作服裝搭配，不論是襯衫、T 恤、洋裝，搭配頭巾都具有畫龍點睛的效果，讓穿搭在街上更吸睛。

▲（圖片來源：左、右）

＃3 低調小巧思

頭巾穿搭已經不侷限於「穿戴在頭上」，而是每個人風格的表現，想低調一點的表現自己，可以把頭巾綁在提袋、褲頭上，讓別人知道「低調的你」也有許多小巧思。

▲（圖片來源：左、右）

大膽的你可以把偏長的頭巾、絲巾，當成背帶或腰帶類的裝飾，讓自己的風格、品味大大地展露出來，透過這樣的方式讓自己的穿搭再提升一個層次。

▲（圖片來源：左、右）

Dappei 結語：

夏日穿搭時常是簡單明朗，看完以上這些搭配方式，讓夏天的穿搭不再單調，也可以配合自己的風格大玩創意，透過一點小細節，能夠讓你在別人心中大幅加分喔！

文字編輯：KarrotsKo

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