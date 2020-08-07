fb ig video ETtoday search mobile

「日本第一美魔女」水谷雅子52歲逆齡神顏！每日必做9個保養習慣

>

▲▼ 美魔女水谷雅子每日必做9招保養。（圖／翻攝ＩＧ）

▲。(翻攝水谷雅子IG，以下同)

記者張毓容／台北報導　

不說你看得出她今年52歲了嗎？被日本網友譽為「不老仙妻」、「第一美魔女」的水谷雅子是日本著名的神級凍齡美女，她那白皙透亮的澎潤美肌加上少女般緊實輪廓，狀態好到許多年輕女生都自嘆不如。先前她就曾接受雜誌採訪，公開了自己每天必做的9個護膚習慣，快來看看她是如何養成的。

#早晨的美肌習慣

1.泡澡10分鐘，同時進行臉部按摩，還會帶到頸部、胸部，促進血液循環，還有提神效果。

2.化妝水會塗抹3次，且要先倒在手心用掌心溫度溫熱後，再按壓到臉上。

3.就算很忙碌的時候也一定會敷面膜，且會在面膜外方加掛一個掛耳式的矽膠面膜固定罩，這樣就可以邊做家事或先做其他的事，10分鐘後再拿下。

▲▼美魔女水谷雅子每日必做9招保養。（圖／翻攝IG）

#夜晚的美肌習慣

1.卸妝清潔後，用熱毛巾敷臉幫助毛空張開。

2.頭部和臉部的肌膚是連在一起的，所以頭皮護理也很重要。將十指張開伸到頭髮裡，像是抓起頭皮的感覺，用舒服的力道按摩頭皮，可多做幾次，除了可按摩頭皮，同時還能幫助把頭皮出油黏住的灰塵、髒東西抓松，更方便後續洗頭時清洗乾淨。

3.睡前10分鐘會做2個伸展身體的動作。第一個是先平躺在地面上或床上，雙腳伸直併攏並慢慢向上抬起到45度，再慢慢放下；第二個動作是轉動肩膀，由前往後活動肩膀，放鬆身體幫助入睡。

▲▼美魔女水谷雅子每日必做9招保養。（圖／翻攝IG）

#日常的美肌習慣

1.就算待在家也會擦防曬。紫外線是無處不在的，而且不僅夏天，早春的紫外線就已經很強了。

2.如果脫妝了會先卸掉局部再重新補上，不要直接在脫妝的地方一直壓粉，這樣很容易長皺紋。

3.每天都會做臉部刮痧，幫助促進循環代謝、消除水腫。

►52歲伊能靜凍齡好狀態被讚「少女感」　4招「防腐劑級」保養秘訣大公開

►星・變美／「最強童顏」楊丞琳5招養出逆齡仙女肌　0脖紋全靠一關鍵

►星・變美／48歲黎姿美貌數十年如一日　全靠4個凍齡秘訣

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

保養, 護膚, 日本, 美魔女, 不老仙妻, 水谷雅子, 保養秘訣, 步驟, 習慣, 凍齡, 逆齡
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

「動滋券」鞋類優惠懶人包！adidas第二雙半價、摩曼頓這兩天折最多

「動滋券」鞋類優惠懶人包！adidas第二雙半價、摩曼頓這兩天折最多

誠品台北車站捷運店8月底熄燈！曾是「五大店之一」將走入歷史

誠品台北車站捷運店8月底熄燈！曾是「五大店之一」將走入歷史

父親節3連鎖咖啡推「買一送一」優惠　星巴克推第二杯半價

父親節3連鎖咖啡推「買一送一」優惠　星巴克推第二杯半價

徐睿知七部韓劇造型大解析　出道是清秀妹妹→高冷魔女，連古裝都完美駕馭 《我們，愛過嗎？》宋智孝異性緣爆棚　全因為她有這「3種特質」 Angelababy瘦成「排骨」慘輸曾之喬　穿同款透視連身裙她更有料 Lisa、韓素希都在畫「小歐眉」！眉型讓五官變立體　創造精緻混血感 12星座8月運勢！雙魚容易背黑鍋、射手終於擺脫單身了 告別口袋空空！「5個方法」控制花費，讓你存出一桶金 會把另一半寵上天的「爹系男友」3大星座！Top 2一被撒嬌就妥協

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面