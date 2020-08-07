「日本第一美魔女」水谷雅子52歲逆齡神顏！每日必做9個保養習慣

▲。(翻攝水谷雅子IG，以下同)

記者張毓容／台北報導

不說你看得出她今年52歲了嗎？被日本網友譽為「不老仙妻」、「第一美魔女」的水谷雅子是日本著名的神級凍齡美女，她那白皙透亮的澎潤美肌加上少女般緊實輪廓，狀態好到許多年輕女生都自嘆不如。先前她就曾接受雜誌採訪，公開了自己每天必做的9個護膚習慣，快來看看她是如何養成的。

在 Instagram 查看這則貼文 masako mizutani（@mizutanimasako）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 13 日 上午 5:29 張貼

#早晨的美肌習慣



1.泡澡10分鐘，同時進行臉部按摩，還會帶到頸部、胸部，促進血液循環，還有提神效果。

2.化妝水會塗抹3次，且要先倒在手心用掌心溫度溫熱後，再按壓到臉上。

3.就算很忙碌的時候也一定會敷面膜，且會在面膜外方加掛一個掛耳式的矽膠面膜固定罩，這樣就可以邊做家事或先做其他的事，10分鐘後再拿下。

#夜晚的美肌習慣



1.卸妝清潔後，用熱毛巾敷臉幫助毛空張開。

2.頭部和臉部的肌膚是連在一起的，所以頭皮護理也很重要。將十指張開伸到頭髮裡，像是抓起頭皮的感覺，用舒服的力道按摩頭皮，可多做幾次，除了可按摩頭皮，同時還能幫助把頭皮出油黏住的灰塵、髒東西抓松，更方便後續洗頭時清洗乾淨。

3.睡前10分鐘會做2個伸展身體的動作。第一個是先平躺在地面上或床上，雙腳伸直併攏並慢慢向上抬起到45度，再慢慢放下；第二個動作是轉動肩膀，由前往後活動肩膀，放鬆身體幫助入睡。

#日常的美肌習慣



1.就算待在家也會擦防曬。紫外線是無處不在的，而且不僅夏天，早春的紫外線就已經很強了。

2.如果脫妝了會先卸掉局部再重新補上，不要直接在脫妝的地方一直壓粉，這樣很容易長皺紋。

3.每天都會做臉部刮痧，幫助促進循環代謝、消除水腫。

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