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Dappei／翻轉可愛印象！「短版T」4種風格提案　青春校園、俐落率性一件搞定

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短版 T-shirt 彷彿已經預先設定好穿搭比例，在著用時不需考慮太多，輕鬆就能穿出好比例，搭配牛仔褲總是給人青春洋溢的感覺。以下四種不同的風格提案，不僅翻轉短版 T-shirt 的可愛印象，也能利用同一件單品重複穿搭！

① 青春校園

以繽紛多彩為主要形象，搭配定番牛仔褲，主角短版 T-shirt 多為純棉、寬版，沒有過多裝飾的青春校園風格。

▲ 對比撞色的彩色短版 T-shirt，貼身的版型能展現身材，搭配寬版淺色牛仔褲與小白鞋，完成有朝氣的青春復古 Look。圖片來源

▲ 以簡單的棉質短版 T 搭配寬鬆的格紋褲，輕鬆卻不失活力。圖片來源

▲ 搶眼的淡紫色長褲以簡單的白色短版 T-shirt 做搭配，高腰褲與寬版短 T 相互落在剛好合適的長度，不僅拉長比例也修飾身型。（圖片來源

② 率性不羈

穿著基本素色的短版 T-shirt，搭配更具重量感的下著，善用配件與飾品增添氣勢。

▲ 全身白色的同色系穿搭，以高腰褲搭配素色短版 T，簡單率性。圖片來源

▲ 短版 T-shirt 容易顯得輕薄，除了牛仔褲以外，也可以搭配更具份量感的工作褲或軍褲，呈現更加率性的樣貌。圖片來源

③ 成熟魅力

以貼身或特殊材質的短版 T-shirt 搭配過膝長裙，窄裙或 A 字裙更能展現成熟魅力。

▲ 緞面短 T 搭配同樣材質的 A 字裙，用老爹鞋中和過於成熟的氣質。圖片來源

▲ 雖然沒有展露太多肌膚面積，但短版 T 與過膝長裙都很貼身，藉此也能展現成熟魅力，若將下著換成更飄逸或寬鬆的長裙形象也會大不相同。圖片來源

④ 幹練氣質

以短版 T-shirt 搭配西裝褲，或直接在整套西裝內以短版 T-shirt 打底，比起需要紮進衣服裡的 T-shirt 更具幹練氣質。

▲ 在西裝外套內以貼身短版 T 做打底，讓寬鬆的西裝外套與高腰褲帶來安全感，同時也能擺脫正經或過度打扮的正裝印象。圖片來源

▲ 不穿整套西裝，而是將內搭的短版 T-shirt 與西裝褲做同色系搭配，視覺上同樣有套裝感，形象卻隨性、溫柔不少。圖片來源

▲ 在整套西裝內搭配素面的基本款短 T，只要西裝的版型合適，在穿搭時便不需顧忌太多。圖片來源

Dappei 結語：

短版 T-shirt 能讓上半身在視覺上變短，再搭配高腰褲就能輕鬆創造好比例，利用同一件單品也能穿出不同風格，在不同場合都有出場機會！

文字編輯：Zoey

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Dappei

https://dappei.com/

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 短版T
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