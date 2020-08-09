章子怡美背看光光　垂掛蕭邦同心圓項鍊呼應美滿人生

▲章子怡露美背秀蕭邦Happy Spirit系列長項鍊。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士珠寶腕錶品牌蕭邦（Chopard），近日釋出代言人章子怡為Happy Spirit系列珠寶拍攝的美照，只見她將長項鍊反戴，垂落於美背上，一抹微笑顯示狀態極好，41歲的她與汪峰育有女兒「醒醒」，今年元旦又在美國生下兒子，湊成一個「好」字，圓滿人生與她所戴的同心圓造型珠寶相呼應。

▲蕭邦單顆滑動鑽石的Happy Spirit系列項鍊（左）117,000元，搭配3顆滑動鑽石的全讚款項鍊613,000元。



▲蕭邦Happy Spirit系列玫瑰金與白K金手環（左）151,000元，耳環136,000元。

雖然日前章子怡才被陸媒拍到凸肚模樣，疑似又懷第3胎，但她已在微博否認傳言，專心照顧一雙兒女享受家庭生活，她拍攝蕭邦形象照自然流露幸福模樣，優雅詮釋猶如層層漣漪的Happy Spirti同心圓珠寶，最內圈還有招牌的滑動鑽石點綴，除了她戴的耳環、項鍊，另有戒指與手環款式，各有玫瑰金與白K金雙色組合，或是白K金全鑲鑽的華麗款。

▲Qeelin代言人劉詩詩佩戴Petite Yu Yi紅瑪瑙系列。（圖／Qeelin提供）

另一辣媽劉詩詩也是時尚寵兒，與吳奇隆結婚5年育有一子的她，幸福形象同樣深植人心，不僅代言華人珠寶品牌Qeelin，近日還成為TOD’S品牌大使，證明女星升格當媽後更有魅力，事業依然旺。

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