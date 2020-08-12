Dappei／夏天穿搭不是只有白色可以選！換上薰衣草紫、 暖陽橘　甜美清爽都包辦

從屋外傳遞至室內的熱氣宣告著酷暑的來臨，實在難以讓人擁有動力出門，這時不如藉由亮色系的繽紛色彩來振奮精神，同時還能為穿搭增添亮點，一起來看看搭編提供的穿搭靈感，並且發掘你最喜歡的色系吧！

紫色系

浪漫的薰衣草紫在近幾年已經漸漸超越粉色，成為不少女生心目中的 Top 1 色彩，比起粉色它少了點甜美卻同樣能展現溫柔又可愛的一面。低彩度的紫色並不如想像中難搭，利用深淺顏色與材質的差異性便能穿出層次感，喜歡同色系搭配能著用粉、藍色調來調配，如果你喜歡難度高一點的穿搭，不妨透過對比色綠色來做相搭，或者如圖一選擇鵝黃色配件來增添穿搭豐富性。

粉色｜紅色系

有些人總覺得粉色太過夢幻或少女，容易流露出「稚氣感」，但其實選對合適的配件便能平衡掉此種氛圍。例如鮭魚粉添入薄荷綠便不會讓整身看起來過於可愛，而第二套中模特利用帶點童趣感的髮箍與腳上那雙充滿大人味的紅色短靴成對比，與粉嫩 T 恤 X 乾燥玫瑰粉長裙相當搭配；鮮豔的紅色系難免讓人擔心難以駕馭，不過其實無論是什麼顏色，只要搭配白色便不會出錯，反而還會凸顯紅色單品的特色，而模特採用 3：7（白 / 紅）的比例也讓整體色彩看起來相當和諧，若想穿得全身紅便得學會拿捏下色彩的分配比例哦。

橘色｜黃色系

暖色調的橘黃色系能讓整體風格看起來活潑不少，即使只是將橘色作為點綴配色也行，或者也能和另外兩套穿搭一樣將橘黃色作為穿搭主色，除了最簡單的同色系穿搭法之外，你也能加入對比色如藍、綠等冷色調讓整套多了沈穩又率性的感覺。

藍色｜綠色系

偏冷的色調也容易讓你的肌膚更顯白，近期超熱門的酪梨綠便很適合在夏日穿搭，繽紛的色彩與交錯的粗細條紋也讓 POLO 衫款式的上衣更顯俏皮，接著佐以一件素面單調的長褲搭配即可，略為寬鬆的版型也不會暴露腿型的缺點，若對腿型較沒自信的人可以透過直筒或寬褲來穿搭；天空藍針織上衫雖然能貼合身形展露曲線，但因其柔軟的材質的關係難免會有種無精打采的感覺，這時巧妙利用芥末黃色牛仔短裙搭配能使整體亮眼許多，再加上一付同色系墨鏡就能吸引不少目光啦！

Dappei 結語：

有時懶得搭配衣服總會習慣性利用基本色去搭配，但你會發現如果選擇亮色系的衣服來穿搭其實也相當有趣，而且還會搭出意想不到的效果呢！

文字編輯：Ladybird Photo Source：vanmalllinee IG

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