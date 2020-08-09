《二十不惑》學職場潛規則　看「口紅顏色」稱呼同事不踩雷

▲講述初入職場的小品《二十不惑》，道出許多年輕人的心聲。（圖／翻攝自《二十不惑》官方微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

陸劇《二十不惑》熱播，內容正中出入職場新鮮人的心，內容講述著四個女生面臨著大學畢業，找尋未來與夢想的故事。劇中更琢磨了許多職場小規則，教你如何初入社會不踩雷，舉凡職場中的稱謂、如何拉近與同事間的距離，下班別第一個走的潛規則，學起來絕對有好處。

▲進入職場對於同事的稱謂很重要。

叫不叫姐看「口紅顏色」

初入職場，對前輩同事的稱謂很重要，若你自作主張對前輩「姐」，你可能會得罪別人而不自知。劇中主角總結出一套「口紅稱謂法」，簡單來說叫不叫姐，可以從她的口紅窺知一二，「塗紅調、姨媽調的叫姐，塗粉調、豆沙調的不叫姐，厚塗的叫姐，薄塗的不叫姐，不塗的就叫哥。」

▲善用語助詞來增進好感度，但絕不能太過火。

「啊、呢、哈、噻，喲」學起來

剛進入新公司，或是一個新環境，如何快速和同事打成一片很重要，太熱情擔心別人會以為你裝熟，如果不搭話又顯得冷漠難相處，如何把握說話之間的分寸是學問，劇中主角點出五字箴言「啊、呢、哈、噻，喲」，不經意在對話中加入語助詞，加入一點親切，又不失禮貌。

▲對於新鮮人來說，變換唇色是最快的加分武器。

用「唇色」快速轉換身分

劇中飾演美妝博主的關曉彤也給大家上了一堂口紅課，傳授大家如何轉換身分腳色，像是粉色口紅會讓你顯得很有親和力，幫助拉近距離，紅色調口紅則是塑造氣場，絕對是C位的必備色。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App