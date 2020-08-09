fb ig video ETtoday search mobile

《二十不惑》學職場潛規則　看「口紅顏色」稱呼同事不踩雷

>

▲▼ 職場必學！看「口紅顏色」叫人不踩雷 。（圖／翻攝自《二十不惑》官微）

▲講述初入職場的小品《二十不惑》，道出許多年輕人的心聲。（圖／翻攝自《二十不惑》官方微博）

記者曾怡嘉 / 台北報導

陸劇《二十不惑》熱播，內容正中出入職場新鮮人的心，內容講述著四個女生面臨著大學畢業，找尋未來與夢想的故事。劇中更琢磨了許多職場小規則，教你如何初入社會不踩雷，舉凡職場中的稱謂、如何拉近與同事間的距離，下班別第一個走的潛規則，學起來絕對有好處。

▲▼ 職場必學！看「口紅顏色」叫人不踩雷 。（圖／翻攝自《二十不惑》官微）

進入職場對於同事的稱謂很重要。

叫不叫姐看「口紅顏色」

初入職場，對前輩同事的稱謂很重要，若你自作主張對前輩「姐」，你可能會得罪別人而不自知。劇中主角總結出一套「口紅稱謂法」，簡單來說叫不叫姐，可以從她的口紅窺知一二，「塗紅調、姨媽調的叫姐，塗粉調、豆沙調的不叫姐，厚塗的叫姐，薄塗的不叫姐，不塗的就叫哥。」

▲▼ 職場必學！看「口紅顏色」叫人不踩雷 。（圖／翻攝自《二十不惑》官微）

▲善用語助詞來增進好感度，但絕不能太過火。

「啊、呢、哈、噻，喲」學起來

剛進入新公司，或是一個新環境，如何快速和同事打成一片很重要，太熱情擔心別人會以為你裝熟，如果不搭話又顯得冷漠難相處，如何把握說話之間的分寸是學問，劇中主角點出五字箴言「啊、呢、哈、噻，喲」，不經意在對話中加入語助詞，加入一點親切，又不失禮貌。

▲▼ 職場必學！看「口紅顏色」叫人不踩雷 。（圖／翻攝自《二十不惑》官微）

▲對於新鮮人來說，變換唇色是最快的加分武器。

用「唇色」快速轉換身分

劇中飾演美妝博主的關曉彤也給大家上了一堂口紅課，傳授大家如何轉換身分腳色，像是粉色口紅會讓你顯得很有親和力，幫助拉近距離，紅色調口紅則是塑造氣場，絕對是C位的必備色。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

口紅, 職場, 新鮮人, 稱呼, 二十不惑
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

章子怡戴22億元珠寶穩坐一姐！「連耳朵都變形」擋不住氣場

章子怡戴22億元珠寶穩坐一姐！「連耳朵都變形」擋不住氣場

父親節3連鎖咖啡推「買一送一」優惠　星巴克推第二杯半價

父親節3連鎖咖啡推「買一送一」優惠　星巴克推第二杯半價

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

歡慶史努比生日！「冰淇淋隨行杯」好想舔一口　糊塗塌客泡泡夜燈Q爆 獨家5.2折！絕美「FOSSIL玫瑰金腕錶」2704元無痛入手　七夕禮物就是它 「動滋券」鞋類優惠懶人包！adidas第二雙半價、摩曼頓這兩天折最多 徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻 倪妮「珍珠吊帶裙」完美包覆S曲線！向下看更狂…全透視直逼腿根 熬夜也不顯倦容！Aesop推首款「晚安面膜」，肌膚亮澤超有感 《我們，愛過嗎？》宋智孝異性緣爆棚　全因為她有這「3種特質」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面