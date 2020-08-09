日本連6年銷售冠軍中價女錶是它！　CITIZEN再推新款寵情人

▲Hebe第8年代言CITIZEN，佩戴xC輕奢光全新錶款拍形象照。（圖／CITIZEN提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年七夕情人節為8月25日，又該提早備禮了，CITIZEN搶在節日前發布在日本市場賣翻的xC新款輕奢光女錶，由代言品牌8年的Hebe（田馥甄）上陣演繹，其獨特魅力在於鍍玫瑰金色的鈦材質戴起來親膚、輕盈，且外型簡潔俐落，且是光動能驅動，根據Euromonitor International調查，此系列錶款於日本國內實體店鋪販售的3萬至10萬日元的中價位女錶中，已連續6年登上銷售數量最多的冠軍寶座。

▲Hebe廣告所戴的CITIZEN xC女錶ES9442-55A光動能錶（左）29,900元，EO1195-51W光動能錶16,800元。



人氣很旺的CITIZEN xC，推出亞洲限定新款ES9442-55A，有光就能保持時刻運轉，且輕鬆就能更換24個城市時間功能，兼具環保與便利雙重優點；另一新作EO1195-51W錶徑較大，具日期顯示，兩款鑲錶皆能輕易擄獲都會女子芳心。

▲南韓女星李聖經佩戴柔光粉面盤錶款，展現溫柔的一面。（圖／Daniel Wellington提供，以下同）

瑞典品牌Daniel Wellington則請南韓女神李聖經出馬，為七夕限定款DW PETITE MELROSE柔光粉腕錶拍攝形象照，錶徑分別為28mm與32mm的新作均以玫瑰金色米藍錶帶，搭配粉色面盤，充滿溫柔感的設計，立刻讓人感受到戀愛的甜蜜。

▲Daniel Wellington七夕限定的Petite Melrose柔光粉錶徑32mm腕錶，5,490元。

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