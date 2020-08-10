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孔劉每天運動3小時！健身教練曝「完美體態秘密」飲食極為清淡

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▲▼ 孔劉 。（圖／翻攝自IG）

▲孔劉身材穿衣顯瘦、脫衣有肉，維持體態的秘密曝光。（圖／翻攝自IG）

編輯 ／Ann

41歲男星孔劉演出《鬼怪》、《屍速列車》等作品奠定一線地位，「穿衣顯瘦脫衣有肉」的身材更是迷倒大批粉絲，事實上孔劉姣好身材並非一日養成，與他交情十多年的健身教練就指出，孔劉每日至少運動3小時，飲食少鹽少油只吃水煮青菜，難怪身材好到炸裂。

每天運動3小時

孔劉其實是易胖體質，他維持體態的方法無非就是控制飲食以及每天運動，據說孔劉固定每天健身3個小時，並且會用早起空腹的時間運動，這樣的效率更高。他的健身教練也透露，只要遇到拍攝前的準備期，孔劉就會用一個小時的重訓加上一個小時的有氧，除了減脂也能塑形，達到身材曲線的完美。

飲食極為清淡

孔劉維持運動的同時，飲食也極為清淡，其實他已經多年不碰油膩食物，蔬菜多用水煮，搭配乾煎的雞胸肉輔助，主食以雜糧代替米飯，調味方面則是少鹽少油為主，所以一餐下來兼顧飽足感和健康，是相當值得仿效的飲食方式。他的健身教練更爆料孔劉反差萌的一面，原來孔劉也有嘴饞的時候，他會偷偷詢問教練是否能夠吃烤肉時配一杯啤酒，而且還是小口小口喝，就像乖巧的學生一般。

超愛喝咖啡

孔劉不僅愛喝咖啡，拍攝《咖啡王子一號店》之後連自己都代言咖啡，孔劉會運用黑咖啡來排除體內多餘水分，消水腫的同時，不含糖的咖啡也能維持體態完美，是不錯的選擇。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

孔劉, 減肥, 健身, 鬼怪, 屍速列車, 運動, 飲食
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