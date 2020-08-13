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Dappei／「花花裝」穿對直接變時髦女子　不想飄出嬸味就認真看這篇

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或許就如同 POLO 衫予人老氣，而襯衫則是讓人感到正式般，各種只要為花色款式的單品，都會讓人莫名擔心穿起來顯老，但也正因如此會讓許多人錯過不一樣的穿搭風格，今天就來看看許多達人是怎麼利用「花花單品」做穿搭，來為平凡的夏天做些變化吧！

配件

如果平常喜歡穿著基本、簡約款式的服飾，那麼對你而言配件會是最好下手的單品！因為素面的色彩與衣著最能凸顯花色單品的獨特，而且從小面積的花色開始也比較容易搭配，像是夏日常搭配的漁夫帽便能選擇內裡為花色的款式，適合不喜歡太招搖但又想做些小改變的你。另外絲巾也是很好發揮的一個小配件，你能綁在包包、手腕與脖頸上，更能當成髮飾來為髮型做些造型哦！

Photo Source：123

洋裝

許多女孩應該都對碎花洋裝又愛又恨，雖然穿起來很方便，但好像總會若有似無飄出一種老氣感。如果你喜歡穿著長版的款式，建議挑選有腰身的剪裁，才不會像是穿了一塊布在身上，而像是第一套也同時做了公主袖設計，能透過上身肩膀的澎度來凸顯腰部的纖細感（但肩寬的女孩請避免這種款式）；第二套則是利用牛仔褲與長靴的搭配創造穿搭的層次感，並展現率性的一面；最後一套為短洋裝，你可以穿著瑪莉珍鞋搭配白襪增添細節的豐富性，選擇小包也比較不會搶走洋裝的風采哦！

Photo Source：123

上衣

常見的花色襯衫不妨再內搭一件滾邊上衣增添層次感，比起單穿或是一般人常搭配的 T 恤會顯得更加特別，而因上身的細節已經足夠，下身選擇百搭的牛仔褲即可；夏天到透膚上衣當然是不可缺少的單品，內搭一件小可愛就相當性感，或者你也能穿著古巴領花襯衫搭配老帽呈現 Boyish 風，這樣就不會再讓人嫌棄說你的花色單品老氣了啦！

Photo Source：123

Dappei 結語：

有時候搭編看見心動的碎花單品卻不敢下手，因為總怕穿起來會很老氣，但其實不嘗試永遠不知道呀！看完這篇趕緊去訂購一件花花單品吧（笑）

文字編輯：Chloe

才不管男友懂不懂小碎花！我就是要把「印花」當作迎接初春的踏青好夥伴

擺脫「碎花」俗氣感！週末浪漫野餐約會必備，清新甜美小碎花穿搭

Dappei

https://dappei.com/

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 花色單品
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