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「不流汗吹風機」無痛吹乾頭髮　竟然還能避免掉髮

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記者李薇／綜合報導

夏天長頭髮的女孩都會有個困擾，就是洗完頭、吹完頭髮之後，整個汗流浹背，就算是在冷氣房吹髮照樣汗濕一波；日本家電品牌THANKO就推出一款特別的吹風機，不但吹了不會流汗，重點是還可以避免錯誤吹頭導致落髮的問題，真的超級狂。

▲THANKO,吹風機,落髮,掉髮。（圖／thanko.jp） 

▲THANKO超特別的吹風機。（圖／thanko.jp）

THANKO推出這款吹風機的外型長得很特別，外面多了6支風管，可以吹出冷風，中間的吹風機本體則是會吹出溫風，透過兩種不同的風吹送，可以避免流汗的機率，甚至可以避免過熱的吹風機溫度導致頭髮過於乾澀、受損。

 ▲THANKO,吹風機,落髮,掉髮。（圖／thanko.jp）

▲男生也可以使用。（圖／thanko.jp）

不僅僅是讓吹起來的感受更好，根據官方研究發現，脫髮的問題在於頭皮上的水分加上皮脂會滋養細菌，如果不吹乾，就會容易導致頭髮稀疏的狀況出現，但吹了頭髮又流汗，基本上就跟沒吹差不多，汗水融入皮脂又滋生細菌，容易阻礙頭髮生長，所以這種吹了不會流汗的吹風機，就可以改善這樣的問題，吹起來既乾爽，又不會出汗。

 ▲THANKO,吹風機,落髮,掉髮。（圖／thanko.jp）

▲冷溫風一同吹出的吹風機。（圖／thanko.jp）

這款單品推出之後，立刻吸引很多日本人購入，買過的人都覺得使用起來真的很不錯，大風量可以一下把頭皮就吹乾，重點是吹完不會覺得很熱，又跟著流汗，「終於不用懷疑『剛剛為什麼要洗澡』！」可見效果真的相當厲害。

 ▲THANKO,吹風機,落髮,掉髮。（圖／thanko.jp）

▲大風量可以迅速吹乾頭髮。（圖／thanko.jp）

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關鍵字：

THANKO, 吹風機, 落髮, 掉髮
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