fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢0810-0816　牡羊五星滿分、天蠍省點錢避免月底吃土

>

▲星座運勢 。（圖／奧斯塔羅提供）

20200810-0816奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！自有事業的朋友下周有機會出現新的合作機會，要好好把握囉！而上班族的朋友，下周在工作上則較為穩定，不會有太多或太大的起伏。

TOP2：牡羊座愛情運最旺！長久的情感努力在下周開花結果，良好的溝通也讓兩人備感愉悅！單身朋友下周可留意職場的關係互動，有機會擦出戀愛火花。

TOP 3：摩羯座金錢運最旺！下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

本周需注意星座

1.天秤座事業運需要留意：多花點心思了解自己的能力到哪裡，量力而為！以免到最後讓自己空忙一場也跟周遭的人事差了一大截，要多加注意喔！

2.天蠍座愛情運需要留意：不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多！

3.金牛座金錢運需要留意： 正財運平穩，但偏財運欠佳！有小賭怡情習慣的朋友，奧斯老師已經提醒你要多留意囉！

牡羊座

開運顏色：藍色
幸運數字：50

整體運勢★★★★★
理性思考將帶領牡羊朋友，進入成功的里程！長久的煩惱也將獲得一定程度的解決，另外對於事情的掌控度也因此提高，奧斯老師建議牡羊朋友好好把握下周。

愛情運勢★★★★★
長久的情感努力在下周開花結果，良好的溝通也讓兩人備感愉悅！單身朋友下周可留意職場的關係互動，有機會擦出戀愛火花。

事業（學業）運勢★★★★
進步程度相當明顯，過往的努力也在工作職場上開始浮現，工作上的穩定度提高，也讓自己在工作上事半功倍！而若是對於目前工作不滿意的朋友，下周情緒也將穩定不少。

金錢運勢★★★★
正財運勢良好，建議將重心放在工作職場上唷！

金牛座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：39

整體運勢★★
下周勞累及疲倦感開始提升，產生不少自我懷疑的狀況！奧斯老師提醒金牛朋友需留意生活上瑣碎的事情也開始增多，這部分需要耐著性子好好解決。

愛情運勢★★★
彼此雖願意為目前的感情努力，但卻只是埋頭努力忽略了另一半的感受！也因此有溝通問題狀況浮現，這部分奧斯老師建議你感情努力不是壞事，但站在對方立場做出發，將事半功倍。

事業（學業）運勢★★★
平穩的一周並無太大的起伏，對於上班族不是件壞事！但自有事業或是公司的朋友下周要更加努力的開發合作廠商，別因一時怠惰而停頓了。

金錢運勢★★
正財運平穩，但偏財運欠佳！有小賭怡情習慣的朋友，奧斯老師已經提醒你要多留意。

雙子座

開運顏色：天藍色
幸運數字：69

整體運勢★★
下周雙子朋友，生活的忙碌需要多留意了唷！手邊事情莫名多上許多，疲憊感也將油然而生，多少讓你有點不堪負荷，奧斯老師提醒你要懂得向周遭求援，別自己忙過頭了。

愛情運勢★★★★
對於情感開始感到疑惑，懷疑兩人是否能夠長遠發展！原因來自生活或是工作上的忙碌，奧斯老師提醒你忙碌之餘可別忽略了另一半。

事業（學業）運勢★★★
手邊工作開始多了起來，工作上的狀況讓你顯得焦頭爛耳！要避免因為情緒造成工作上長遠的影響，另外多加留意同事間的工作委託，也將讓你工作壓力浮現。

金錢運勢★★★
購物或物質慾望的提升，讓金錢狀況稍微吃緊，奧斯提醒你要多留意囉！

巨蟹座

開運顏色：金色
幸運數字：11

整體運勢★★★★
對於成功的渴望增加不少，讓巨蟹朋友下周行動力高上許多！手邊事情也都在掌握中，這樣的狀況也使巨蟹朋友備感安心且愉悅。

愛情運勢★★★★
雙方對於感情的共識度提高不少，持續為感情付出自我！過往彼此價值觀的出入也在下周漸漸的不謀而合，這都將讓巨蟹朋友情感穩定不少。

事業（學業）運勢★★★★
下周將有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會！因此奧斯要建議下周在工作上要適時的休息可別讓自己累過頭喔！

金錢運勢★★
要小心有散財的可能性，可以因為一時的貪心而讓經濟出了壓力唷！

獅子座

開運顏色：白色
幸運數字：53

整體運勢★★
下周情緒起伏較大，讓自己對於長久以來堅持的信念開始動搖！對於自我能力的懷疑也逐漸浮現，奧斯老師提醒獅子座朋友穩住自我的內心後再出發也不遲。

愛情運勢★★
過去雙方的問題再下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰！要注意下周彼此因情緒而導致的脾氣。

事業（學業）運勢★★★
情緒上的混亂最直接影響的就是工作方面，要注意因情緒導致亂下決定的狀況，奧斯建議在面臨決定或狀況時要學習先將情緒擺一邊。

金錢運勢★★
投資理財運勢較差，下周如要入場投資建議要多加觀望囉！

處女座

開運顏色：橘色
幸運數字：49

整體運勢★★★
滿足現況的想法充斥在處女座朋友下周的內心裡頭，但多少降低了自己的企圖心！這樣的狀況偶爾發生不是壞事，但奧斯老師要提醒你可別停下前進的腳步。

愛情運勢★★★
對於穩定的感情，感到有些許的懷疑！下周建議安排旅行或增加兩人相處時間，稍稍規劃彼此未來共同藍圖，有機會改變不少。

事業（學業）運勢★★★
對於工作雖充滿了安全感及穩定的想法，但內心還是顯得蠢蠢欲動！覺得應該在做些什麼，面對這樣的想法，不如就趁現在下周好好規劃未來吧！

金錢運勢★★★
偏財運較不理想，不建議有任何投資或理財的動作！

天秤座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：76

整體運勢★★★
對於人事物的認清度降低不少，內心的孤寂感也稍稍地浮現！多少讓天秤座朋友感到無力，奧斯老師建議稍稍地讓自己喘息一下，放下天秤座堅持想法的天性，饒過自己不是件壞事。

愛情運勢★★★
下周彼此對情感付出顯得不太對等，讓某一方開始懷疑起伴侶的重視！記得下周多點浪漫及關心，讓另一半感覺到你對這段感情的重視。

事業（學業）運勢★★
多花點心思了解自己的能力到哪裡，量力而為！以免到最後讓自己空忙一場也跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★
下周偏財運不佳，適時地考慮可以但考慮太久有時可是會失了機會唷！

天蠍座

開運顏色：黃色
幸運數字：02

整體運勢★★★
對於周遭人事的不信任感提升，讓天蠍朋友下周與朋友的想法存在落差！面對問題或是相處有爭執的可能性存在，奧斯老師提醒你要多加留意。

愛情運勢★★
不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

事業（學業）運勢★★★
自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★
避免過多不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致月底經濟吃緊！

射手座

開運顏色：紅色
幸運數字：90

整體運勢★★★★
下周靈活運用自我的能力，讓射手朋友做起事來游刃有餘！因此感到萬分安心，下周將會是射手朋友踏實穩定的週期唷！

愛情運勢★★★★
下周若對情感有努力的想法，奧斯老師建議可以付出行動！有機會增加彼此情感的穩定也讓感情更上一層樓！所以下周的行動力就顯得相當重要。

事業（學業）運勢★★★★
自有事業的朋友下周有機會出現新的合作機會，要好好把握囉！而上班族的朋友，下周在工作上則較為穩定，不會有太多或太大的起伏。

金錢運勢★★★
錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多喔！

摩羯座

開運顏色：紫色
幸運數字：46

整體運勢★★★★
下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中！奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的摩羯朋友，下周要多加把握。

愛情運勢★★★★
兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感提高！雙方對於感情還是非常願意的努力且規劃未來方向！所以要好好把握下個禮拜。

事業（學業）運勢★★★★★
對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周。

金錢運勢★★★★
下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

水瓶座

開運顏色：土黃色
幸運數字：55

整體運勢★★★★
下周水瓶座的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當！也容易獲得許多讚賞，好好把握。

愛情運勢★★★★
雙方信任感在下周也提高許多，下周感情也將進展的非常快速且穩定！單身的朋友奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有幾朵桃花出現。

事業（學業）運勢★★★★★
自信心相當強烈，在工作上都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★
正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

雙魚座

開運顏色：綠色
幸運數字：77

整體運勢★★★
下周雙魚座朋友，對於目前的生活將有著不滿足的想法，但卻感到心有餘力不足！另下周情緒上的起伏容易和周遭的人事產生爭執，要多注意。

愛情運勢★★
下周要多加注意和另一半的相處，下周可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭的人，奧斯建議下要多加留意。

事業（學業）運勢★★
對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些！

金錢運勢★★
正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升，或許會讓財務吃緊些喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

章子怡戴22億元珠寶穩坐一姐！「連耳朵都變形」擋不住氣場

章子怡戴22億元珠寶穩坐一姐！「連耳朵都變形」擋不住氣場

父親節3連鎖咖啡推「買一送一」優惠　星巴克推第二杯半價

父親節3連鎖咖啡推「買一送一」優惠　星巴克推第二杯半價

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

童瑤《三十而已》同款唇膏盤點！裸奶茶、霸氣豔紅　5支愛用色必收

歡慶史努比生日！「冰淇淋隨行杯」好想舔一口　糊塗塌客泡泡夜燈Q爆 獨家5.2折！絕美「FOSSIL玫瑰金腕錶」2704元無痛入手　七夕禮物就是它 「動滋券」鞋類優惠懶人包！adidas第二雙半價、摩曼頓這兩天折最多 徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻 倪妮「珍珠吊帶裙」完美包覆S曲線！向下看更狂…全透視直逼腿根 熬夜也不顯倦容！Aesop推首款「晚安面膜」，肌膚亮澤超有感 《我們，愛過嗎？》宋智孝異性緣爆棚　全因為她有這「3種特質」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面