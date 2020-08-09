奧斯塔羅12星座一周運勢0810-0816　牡羊五星滿分、天蠍省點錢避免月底吃土

20200810-0816奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座



TOP1：射手座事業運最旺！自有事業的朋友下周有機會出現新的合作機會，要好好把握囉！而上班族的朋友，下周在工作上則較為穩定，不會有太多或太大的起伏。

TOP2：牡羊座愛情運最旺！長久的情感努力在下周開花結果，良好的溝通也讓兩人備感愉悅！單身朋友下周可留意職場的關係互動，有機會擦出戀愛火花。

TOP 3：摩羯座金錢運最旺！下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

本周需注意星座



1.天秤座事業運需要留意：多花點心思了解自己的能力到哪裡，量力而為！以免到最後讓自己空忙一場也跟周遭的人事差了一大截，要多加注意喔！

2.天蠍座愛情運需要留意：不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多！

3.金牛座金錢運需要留意： 正財運平穩，但偏財運欠佳！有小賭怡情習慣的朋友，奧斯老師已經提醒你要多留意囉！

牡羊座



開運顏色：藍色

幸運數字：50

整體運勢★★★★★

理性思考將帶領牡羊朋友，進入成功的里程！長久的煩惱也將獲得一定程度的解決，另外對於事情的掌控度也因此提高，奧斯老師建議牡羊朋友好好把握下周。

愛情運勢★★★★★

長久的情感努力在下周開花結果，良好的溝通也讓兩人備感愉悅！單身朋友下周可留意職場的關係互動，有機會擦出戀愛火花。

事業（學業）運勢★★★★

進步程度相當明顯，過往的努力也在工作職場上開始浮現，工作上的穩定度提高，也讓自己在工作上事半功倍！而若是對於目前工作不滿意的朋友，下周情緒也將穩定不少。

金錢運勢★★★★

正財運勢良好，建議將重心放在工作職場上唷！

金牛座



開運顏色：咖啡色

幸運數字：39

整體運勢★★

下周勞累及疲倦感開始提升，產生不少自我懷疑的狀況！奧斯老師提醒金牛朋友需留意生活上瑣碎的事情也開始增多，這部分需要耐著性子好好解決。

愛情運勢★★★

彼此雖願意為目前的感情努力，但卻只是埋頭努力忽略了另一半的感受！也因此有溝通問題狀況浮現，這部分奧斯老師建議你感情努力不是壞事，但站在對方立場做出發，將事半功倍。

事業（學業）運勢★★★

平穩的一周並無太大的起伏，對於上班族不是件壞事！但自有事業或是公司的朋友下周要更加努力的開發合作廠商，別因一時怠惰而停頓了。

金錢運勢★★

正財運平穩，但偏財運欠佳！有小賭怡情習慣的朋友，奧斯老師已經提醒你要多留意。

雙子座



開運顏色：天藍色

幸運數字：69

整體運勢★★

下周雙子朋友，生活的忙碌需要多留意了唷！手邊事情莫名多上許多，疲憊感也將油然而生，多少讓你有點不堪負荷，奧斯老師提醒你要懂得向周遭求援，別自己忙過頭了。

愛情運勢★★★★

對於情感開始感到疑惑，懷疑兩人是否能夠長遠發展！原因來自生活或是工作上的忙碌，奧斯老師提醒你忙碌之餘可別忽略了另一半。



事業（學業）運勢★★★

手邊工作開始多了起來，工作上的狀況讓你顯得焦頭爛耳！要避免因為情緒造成工作上長遠的影響，另外多加留意同事間的工作委託，也將讓你工作壓力浮現。

金錢運勢★★★

購物或物質慾望的提升，讓金錢狀況稍微吃緊，奧斯提醒你要多留意囉！

巨蟹座



開運顏色：金色

幸運數字：11

整體運勢★★★★

對於成功的渴望增加不少，讓巨蟹朋友下周行動力高上許多！手邊事情也都在掌握中，這樣的狀況也使巨蟹朋友備感安心且愉悅。

愛情運勢★★★★

雙方對於感情的共識度提高不少，持續為感情付出自我！過往彼此價值觀的出入也在下周漸漸的不謀而合，這都將讓巨蟹朋友情感穩定不少。

事業（學業）運勢★★★★

下周將有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會！因此奧斯要建議下周在工作上要適時的休息可別讓自己累過頭喔！

金錢運勢★★

要小心有散財的可能性，可以因為一時的貪心而讓經濟出了壓力唷！

獅子座



開運顏色：白色

幸運數字：53

整體運勢★★

下周情緒起伏較大，讓自己對於長久以來堅持的信念開始動搖！對於自我能力的懷疑也逐漸浮現，奧斯老師提醒獅子座朋友穩住自我的內心後再出發也不遲。

愛情運勢★★

過去雙方的問題再下周逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰！要注意下周彼此因情緒而導致的脾氣。

事業（學業）運勢★★★

情緒上的混亂最直接影響的就是工作方面，要注意因情緒導致亂下決定的狀況，奧斯建議在面臨決定或狀況時要學習先將情緒擺一邊。

金錢運勢★★

投資理財運勢較差，下周如要入場投資建議要多加觀望囉！

處女座



開運顏色：橘色

幸運數字：49

整體運勢★★★

滿足現況的想法充斥在處女座朋友下周的內心裡頭，但多少降低了自己的企圖心！這樣的狀況偶爾發生不是壞事，但奧斯老師要提醒你可別停下前進的腳步。

愛情運勢★★★

對於穩定的感情，感到有些許的懷疑！下周建議安排旅行或增加兩人相處時間，稍稍規劃彼此未來共同藍圖，有機會改變不少。

事業（學業）運勢★★★

對於工作雖充滿了安全感及穩定的想法，但內心還是顯得蠢蠢欲動！覺得應該在做些什麼，面對這樣的想法，不如就趁現在下周好好規劃未來吧！

金錢運勢★★★

偏財運較不理想，不建議有任何投資或理財的動作！

天秤座



開運顏色：粉紅色

幸運數字：76

整體運勢★★★

對於人事物的認清度降低不少，內心的孤寂感也稍稍地浮現！多少讓天秤座朋友感到無力，奧斯老師建議稍稍地讓自己喘息一下，放下天秤座堅持想法的天性，饒過自己不是件壞事。

愛情運勢★★★

下周彼此對情感付出顯得不太對等，讓某一方開始懷疑起伴侶的重視！記得下周多點浪漫及關心，讓另一半感覺到你對這段感情的重視。

事業（學業）運勢★★

多花點心思了解自己的能力到哪裡，量力而為！以免到最後讓自己空忙一場也跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★

下周偏財運不佳，適時地考慮可以但考慮太久有時可是會失了機會唷！

天蠍座



開運顏色：黃色

幸運數字：02

整體運勢★★★

對於周遭人事的不信任感提升，讓天蠍朋友下周與朋友的想法存在落差！面對問題或是相處有爭執的可能性存在，奧斯老師提醒你要多加留意。

愛情運勢★★

不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

事業（學業）運勢★★★

自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★

避免過多不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致月底經濟吃緊！

射手座



開運顏色：紅色

幸運數字：90

整體運勢★★★★

下周靈活運用自我的能力，讓射手朋友做起事來游刃有餘！因此感到萬分安心，下周將會是射手朋友踏實穩定的週期唷！

愛情運勢★★★★

下周若對情感有努力的想法，奧斯老師建議可以付出行動！有機會增加彼此情感的穩定也讓感情更上一層樓！所以下周的行動力就顯得相當重要。

事業（學業）運勢★★★★

自有事業的朋友下周有機會出現新的合作機會，要好好把握囉！而上班族的朋友，下周在工作上則較為穩定，不會有太多或太大的起伏。

金錢運勢★★★

錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多喔！

摩羯座



開運顏色：紫色

幸運數字：46

整體運勢★★★★

下周強而有力的行動將充斥在你的生活當中！奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的摩羯朋友，下周要多加把握。

愛情運勢★★★★

兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感提高！雙方對於感情還是非常願意的努力且規劃未來方向！所以要好好把握下個禮拜。

事業（學業）運勢★★★★★

對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周。

金錢運勢★★★★

下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

水瓶座



開運顏色：土黃色

幸運數字：55

整體運勢★★★★

下周水瓶座的朋友對於自我的自信提升許多，讓自己面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當！也容易獲得許多讚賞，好好把握。

愛情運勢★★★★

雙方信任感在下周也提高許多，下周感情也將進展的非常快速且穩定！單身的朋友奧斯則要提醒你，愛情雷達要敏銳一些或許會有幾朵桃花出現。

事業（學業）運勢★★★★★

自信心相當強烈，在工作上都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你在對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★

正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報喔！

雙魚座



開運顏色：綠色

幸運數字：77

整體運勢★★★

下周雙魚座朋友，對於目前的生活將有著不滿足的想法，但卻感到心有餘力不足！另下周情緒上的起伏容易和周遭的人事產生爭執，要多注意。

愛情運勢★★

下周要多加注意和另一半的相處，下周可能將有不小的爭執產生，而這樣的爭執也會波及到周遭的人，奧斯建議下要多加留意。

事業（學業）運勢★★

對環境感到不滿足和同事之間也有摩擦的可能性存在，甚至對於自己的存在感到懷疑，所以下周將會辛苦一些！

金錢運勢★★

正偏財運都較為平淡的一周，需要多加留意下周物質慾望的提升，或許會讓財務吃緊些喔！

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