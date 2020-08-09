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同樣都是補妝照！Jessica狂吸2.7萬讚力壓韓藝瑟

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記者李薇／綜合報導

藝人Jessica最近在個人臉書分享近況，只見她身穿一件深咖啡色上衣，搭配完美無瑕的妝容，看起來氣色超級好，原來秘訣就在手上的粉底單品，竟然是出自開架品牌露華濃超持色輕透粉底液，還有氣墊粉餅，兩種加在一起輕輕鬆鬆就可以打造完美的膚況。

▲Jessica,韓藝瑟,ysl,露華濃,粉底,氣墊粉餅,。（圖／IG） 

▲Jessica這張照片吸引27.3萬人按讚（圖／jessica.syj IG）

這已經不是第一次Jessica拿出最愛的粉底出來炫耀，之前也是在IG上直接示範補妝的效果，而且是只有在日本限定推出的露華濃的氣墊粉餅，補妝完之後的肌膚看起來完美，又充滿光澤，完全讓粉絲超級心動，想立刻買起來！

不只是Jessica最近在IG上示範補妝照，藝人韓藝瑟最近也拿出限量版的YSL恆久完美氣墊粉餅拍攝全新雜誌大片，畫上超美的銀色、藍色眼影，搭配上金色的飾品以及高馬尾，帶有光澤卻又無瑕的肌膚，看起來超級完美。

 ▲Jessica,韓藝瑟,ysl,露華濃,粉底,氣墊粉餅,。（圖／IG）

▲韓藝瑟補妝照則是有1.9萬人按讚。（圖／han_ye_seul_ IG）

而這塊氣墊粉餅不但是韓藝瑟御用，更厲害的是它是限定版單品，外盒設計不走過去的塑膠路線，是使用精緻的皮革作為包裝，搭配上金色的YSL浮雕，看起來就像是精品包包一樣奢華、高貴，讓人忍不住想要買來收藏。

 ▲Jessica,韓藝瑟,ysl,露華濃,粉底,氣墊粉餅,。（圖／IG）

▲韓藝瑟完美的妝容。（圖／han_ye_seul_ IG）

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關鍵字：

Jessica, 韓藝瑟, ysl, 露華濃, 粉底, 氣墊粉餅
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