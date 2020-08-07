脫脫戴戴總是搞丟？創意「口罩項鍊」讓妳不用在捷運前翻找包包

記者李薇／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，現在進出公共場合都需要攜帶口罩，尤其是大眾運輸工具，更是一定要戴著才能上捷運、台鐵；南韓最近就有人創意發明出專門給口罩使用的項鍊，這樣可以確保口罩掛在胸前，不會隨意亂放就掉了。

▲超可愛的口罩項鍊。（圖／gmarketstory IG）



口罩「戴戴脫脫」，很多人每次都在要進捷運站的時候，才想起來要戴口罩，然後開始翻箱倒櫃，找遍自己所有的包包，不過現在不需要這麼麻煩，南韓就有人設計出專門綁口罩的項鍊，只要勾住口罩的帶子，就算不戴掛在胸前也不容易搞丟，非常方便。

▲終於不用再擔心口罩弄丟。（圖／gmarketstory IG）



這個點子在網路上流傳開之後，很多人都覺得相當厲害，只要簡單買一些串珠的材料，自己也可以輕鬆做出客製化的口罩項鍊，甚至還可以自己挑顏色或是掛飾，設計出適合自己的單品，簡單又容易操作。

▲簡單的串珠就可以製作出來。（圖／gmarketstory IG）



許多網友看到這個單品，也都紛紛留言，「我想買」、「好簡單，用珠子串成就可以了」、「這方式好有創意」，很多人更是想買給自己的朋友或是長輩，這樣終於不用到處找口罩，直接戴起來就可以了。

▲簡約版的口罩項鍊。（圖／gmarketstory IG）

