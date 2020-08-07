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VANS《辛普森家庭》系列找來荷馬一家人幽默助陣　超Ｑ鞋款粉絲必收！

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記者王則絲／台北報導

專門製作給成人觀看的美國諷刺詼諧卡通《辛普森家庭》（The Simpsons），近期攜手美國街頭品牌VANS，帶來了「VANS X THE SIMPSONS」聯名系列，在服裝與鞋款中注入動畫中鮮明的配色，以荷馬、美枝、花枝、霸子、奶嘴為設計主角，每一款都可愛到不行，此系列已於今日（7日）正式上架，粉絲們不能錯過！

▲VANS 辛普森 聯名系列。（圖／翻攝自VANS官網）

▲「VANS X THE SIMPSONS」系列。（圖／翻攝自VANS官網，以下同）

《辛普森家庭》不只是在美國深受年輕人、成人族群喜愛，在台灣也因符合時事的諷刺台詞與經典配音，成為朋友之間茶餘飯後的話題，全球都擁有眾多的粉絲。VANS在本季向開播已超過30年的《辛普森家庭》致敬，將節目中的幽默、搞笑風格延續到品牌的設計上，結合美國的流行文化與街頭風穿搭，帶來一系列活力四射的作品。

▲VANS 辛普森 聯名系列。（圖／翻攝自VANS官網）

在本次「VANS X THE SIMPSONS」聯名系列中，VANS特別著重於每個角色代表性特色的描繪，像是少女感十足的花枝系列，以粉紫色為主調，非常可愛，霸子則是展現叛逆街頭風，荷馬與他的豬朋狗友一同現身於鞋款上，美枝也和爆炸頭雙胞胎姐姐一起亮相，當然也少不了搞笑的家庭全家福和滿版設計元素，可愛的格紋、拼接、撞色搭配與立體感細節不可忽視。這次不但推出多雙經典鞋款、也有許多服裝與包包配件可挑選。

▲VANS 辛普森 聯名系列。（圖／翻攝自VANS官網）

▲VANS 辛普森 聯名系列。（圖／翻攝自VANS官網）

▲SK8-Hi系列聯名鞋款定價NT＄2780。

▲VANS 辛普森 聯名系列。（圖／翻攝自VANS官網）

▲VANS 辛普森 聯名系列。（圖／翻攝自VANS官網）

▲經典Old Skool鞋型定價NT＄2780～3280。

▲VANS 辛普森 聯名系列。（圖／翻攝自VANS官網）

▲VansXTheSimpsons懶人鞋SlipOn，NT＄2380起。

▲VANS 辛普森 聯名系列。（圖／翻攝自VANS官網）

▲VANS 辛普森 聯名系列。（圖／翻攝自VANS官網）

▲VANS 辛普森 聯名系列。（圖／翻攝自VANS官網）

▲同步推出超可愛的服裝、包款配件類。

此外，也看到近期另一卡通聯承消息，Nike為了歡慶動畫《哆拉A夢》50周年即將推出的「哆啦A夢配色」球鞋，從IG@kevperez搶先曝光的圖中可以看到，以Nike SB Dunk High鞋款為基礎，配色一眼就能聯想到哆啦A夢，勾起網民們的注意力，不過實際發售消息則還要再等等。

▲VANS 辛普森 聯名系列。（圖／翻攝自VANS官網）

▲消息指出NIKE將發售哆拉A夢配色鞋款。（圖／翻攝自sneakernews.com）

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關鍵字：

VANS, The Simpsons, 辛普森家庭, 河馬, 美枝, 霸子, 花枝, 聯名
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