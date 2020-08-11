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說・流行／ 全球最會穿衣服的熊！POLO BEAR竟來自一場獵熊之旅

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▲Ralph Lauren 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲全球知名的 POLO BEAR竟然來自 1902 年羅斯福總統的一場獵熊之行。（圖／翻攝自品牌官網）

記者鮑璿安／專題報導

提到美國服裝品牌Ralph Lauren， 不少人第一印象就是POLO BEAR，全世界最會穿衣服的熊，造型總是千變萬化，其實它的誕生故事要追溯到 1902 年，羅斯福總統的一場獵熊之行，竟然在百年後意外成為流行元素。

▲Ralph Lauren 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Ralph Lauren 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲總是變化各種造型的POLO BEAR，1991年開始被設計在品牌服飾上。（圖／翻攝自品牌官網）

POLO BEAR水汪汪的大眼睛配上毛茸茸外衣，讓大人小孩都風靡，雖然它出道於 1991 年，但故事要追溯回羅斯福總統在 1902 年前往密西西比州獵熊說起，最初羅斯福的獵熊之行總是一無所獲，於是隨扈突發奇想在樹上綁了一隻熊讓總統射獵，但羅斯福婉拒了，認為這樣沒有運動家精神，不久之後，華盛頓郵報刊出了總統拯救「熊」命的漫畫，進而激發玩具商以羅斯福之名為絨毛玩具熊命名的靈感。

▲Ralph Lauren 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Ralph Lauren 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲品牌創始人雷夫羅倫與哥哥Jerry都是泰迪熊粉絲。（圖／翻攝自品牌官網）

在 112 年後，德國紳士Richard Steiff 藉此靈感，創造了聞名世界的「泰迪熊」，看到這裡或許會好奇，這是如何跟Ralph Lauren扯上關係，事實上品牌創始人雷夫羅倫的哥哥Jerry 就是泰迪熊粉絲，一次偶然，他的同事 為小熊穿上了Jerry 最愛的藍色牛津衫、格紋領帶、索紋針織毛衣，各種學院風打扮。自此成了傳統，Jerry 和 Ralph 每年都會收到一隻 Steiff 泰迪熊，他們也就以泰迪熊穿著自家服飾的模樣為圖案設計，印製在各類衣著上，終於在1991年POLO BEAR橫空出世。

▲POLO BEAR被歌手Kanye West 推向高峰，一度受到嘻哈街頭界的喜愛。（圖／翻攝自品牌官網）

POLO BEAR造型多變，像是以船領毛衣的鑲花針織高爾夫泰迪熊搭配 Fair Isle 毛衣背心，或是穿上由手工縫製的美國國旗 Ralph Lauren 毛衣。直至2004年，歌手Kanye West （肯伊威斯特）在出道專輯 College Dropout 的封面採用了穿著紅色 Polo Bear毛衣的畫面，瞬時將 POLO BEAR與嘻哈街頭風緊密連結，推向高峰。

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說流行, POLO , BEAR, Ralph Lauren, Kanye West , 肯伊威斯特
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