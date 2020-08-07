無印良品「最文青乾洗手」超美　還能DIY變出自己喜歡的香氣

▲無印良品的文青風乾洗手。（圖／syie._.gram IG）



記者李薇／綜合報導

日本無印良品簡約的風格受到很多人喜愛，最近也推出全新的乾洗手，超級簡約的白色包裝，看起來真的很文青，總共分為大罐的200ml、售價990日圓（約台幣278元）50ml、售價490日圓（約台幣136元），放在包包裡面真的很有質感，讓人忍不住想要購買。

▲無印良品推出的東西看起來就很有質感。（圖／mujikko_rie IG）



日本無印良品本來就有推出清潔保養相關的單品，最近再度推出手指用消毒液，裡面不添加香料、色素、礦物油，添加了高度保濕的成分，即使用在手部消毒，也不會覺得乾燥不適，凝膠狀的質地很快就會揮發，非常適合隨身攜帶或放在家裡，甚至能加入精油，製作自己喜歡的香氣。

▲還有人加入精油，讓它更有香味。（圖／tama_tomo_ta IG）



除了文青風的無印良品，之前美國的Touchland的乾洗手，以簡約的方形外盒搭配圓弧形的包裝設計，因為看起來像香水，放在包包裡面就很美，搭配繽紛的顏色，甚至還被譽為是「乾洗手界的愛馬仕」。

▲Touchland乾洗手包裝獨特。（圖／touchland IG）



不只是外型厲害，這品牌的乾洗手液有非常多種味道，紅色的西瓜、綠色的蘆薈、桃紅色的野莓等等，拿出來使用保證贏得眾人目光，用來擺拍、上傳IG都很美，不只讚數上升，也一定會頻頻被問哪裡買。

▲Touchland包裝設計像香水。（圖／touchland IG）