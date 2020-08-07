周曉涵把黑魂潮牌BLVCK帶進台灣　超帥隨行杯必敗！還能嚐鮮黑色冰淇淋

▲周曉涵攜手合夥人KAI一同將BLVCK引進台灣，限時快閃店推薦商品看這邊。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

先前因將眾多知名品牌翻玩「黑化」，而在網路上爆紅的比利時設計師Julian O’hayon，後來推出了以純黑設計風格為主的個人品牌「BLVCK」，受到不少年輕人追捧，今夏「偶像劇女神」周曉涵攜手合夥投資人KAI一同將品牌引進台灣，即日起～9/23日止於台北信義新光三越A9開設快閃店，帥氣的「黑魂」主題實體店不只販售各式時尚單品，還有超酷的黑色冰淇淋以及刺激的夾娃娃機台可以體驗，快來打卡一波。

▲周曉涵升格當老闆，合資引進法國品牌BLVCK。（圖／品牌提供）



周曉涵今（7日）以合資人身份出席BLVCK品牌開幕記者會，十分應景的以全身黑的造型亮相，身穿本次快閃店台灣首賣款LOGO T恤以及裙裝，展現率性的潮流韻味，KAI也透露：「周曉涵私底下是很潮的人，而且覺得她很有藝術氣息。」這也是KAI身為選品店KAISER負責人，邀請周曉涵一同合夥開店的原因之一，兩人審美觀一致，在新事業的運作上能利用各自的優勢互補。

▲周曉涵（左）與合夥投資人KAI（右）。（圖／記者王則絲攝）

走進BLVCK店內，不論是裝潢、商品，整體都以黑色為基調，可說是整間百貨公司裡最有個性的店家，加上街頭感的霓虹燈點綴，令人經過都忍不住多看兩眼，販售單品除服飾之外，也包括皮件、水壺、手機殼、馬克杯⋯⋯各種生活小物，全都以簡約設計的暗黑風格為主。

▲BLVCK A9期間限定店。（圖／品牌提供）



「黑色」之所以迷人，是因為它簡單、耐看，且永遠不脫離時髦，周曉涵在訪問中提到，若是看見一個男生穿全身黑，第一眼會認為他應該是個蠻有「個性」的人，有種深不可測的感覺，「好像有點難親近，但是這樣反而也會有一種神秘的魅力！」並透露自己私下衣櫥裡幾乎都只有黑、白、米杏色而已，所以平常真的很常穿黑色。

▲周曉涵私下也很喜歡黑色的穿搭風格。（圖／記者王則絲攝）



▲台灣首賣款T恤NT＄2,380。（圖／品牌提供）

提到本次最推薦的單品，周曉涵第一個拿出的是黑色的撲克牌＋骰子組合，笑說：「當然我們不是推廣賭博，但是台灣人逢年過節很喜歡玩一些小遊戲。」在親戚、朋友面前一拿出來面子滿分！接著挑選的是BLVCK品牌經典的環保鋼杯，KAI則在一旁補充：「這是BLVCK第一個商品，是他們的成名作！」是非常實用又時尚的配件。而KAI最推薦的是「防疫組合包」：口罩＋肥皂，讓你即使戴著口罩也能比別人帥，也別忘了用肥皂清潔手部，加了竹炭粉而呈現黑色的肥皂，成分溫和不傷肌膚，送禮自用都合適。

▲台灣首賣 黑曼巴不鏽鋼隨行杯NT＄2,380。（圖／記者王則絲攝）

▲周曉涵推薦撲克牌骰子組合；KAI則推薦防疫組合包口罩＋肥皂。口罩三件組NT＄1,680。（圖／品牌提供）

快閃期間BLVCK更找來了「小涼院霜淇淋專門店」合作推出黑色系冰淇淋，近期提供焙茶口味，未來將不定時更換，黑色外型的冰淇淋相當新奇酷炫，還有一旁的夾娃娃機，讓消費者有機會抱走價值超高的獎品，絕對要來打卡一番。

▲快閃店特別販售黑色系冰淇淋與設置夾娃娃機。（圖／品牌提供）

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