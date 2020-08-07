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吳亦凡背2公尺高充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點

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記者王蓁蓁/台北報導

Louis Vuitton 2021春夏男裝大秀昨天（8/6）於上海黃浦江岸舉辦，除了現場賓客，透過直播也能看到精彩全貌。紅色貨櫃圍繞伸展台、多個超大充氣娃娃裝飾，品牌代言人吳亦凡，甚至背著2公尺高的Zoooom充氣娃娃壓軸亮相，令人驚嘆。整場秀超有哏，以下7個精彩亮點，看完就知道為什麼這場大秀熱度這麼高。
 

亮點1
LV品牌大使吳亦凡不只是在大秀開場時用中文講引言，更壓軸登場，身背2公尺高的動畫片主角Zoooom充氣娃娃走完全場，顛覆想像的做法與畫面，讓他在大秀結束後，在各大社群討論熱度超高！


 ▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝） 

▲LV品牌大使吳亦凡身背2米動畫片主角Zoooom的充氣娃娃亮相。（圖／品牌提供，以下同）

亮點2
除了吳亦凡身上Zoooom的卡通充氣娃娃之外，先前釋出的預告片《Zoooom與朋友們的探險之旅》中，其他亮眼繽紛的角色們也以手繪及立體化方式，結合服裝與包包，成為秀場上最吸睛的存在，或是以多數量、引人注目的方式掛在各式皮件上點綴 ; 甚至還以立體剪裁的設計放進服飾穿梭在模特兒身上。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲各式角色們也以手繪、及立體方式與包包結合，成為秀場上最吸睛的存在。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲各種色彩的卡通角色們以多數量、引人注目的方式掛在LV老花行李箱上，十分搶眼。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲亮眼繽紛的卡通角色們以立體剪裁的設計放進服飾穿梭在模特兒身上。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲可愛的卡通主角，化身為吊飾點綴在LV藍色手提包上。

亮點3
全新的標誌出現了！Virgil Abloh以「沒有任何季節是過季」打造全新品牌概念「Upcycling Ideology」，從LV 2021春夏男裝開跑，包括採用回收再製的材料、回收利用過季商品、重製過往的季節概念，以及設計團隊在居家隔離時，利用回收材質自由發揮的作品，超越以往大眾對時尚的既定印象。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Virgil Abloh以沒有任何季節是過季的打造全新品牌概念「Upcycling Ideology」

以旅行為最核心精神的LV，在2021春夏男裝大秀藉由童趣的《Zoooom與朋友們的探險之旅》前導動畫，卡通角色們躲進了寫著LV的貨櫃，從巴黎橫跨海洋偷渡到上海黃浦江畔，開啟LV這場巡迴世界的時裝秀大冒險，呼應影片，秀場也擺滿了寫著LV的紅色大型貨櫃呢！放大版的Zoooom與朋友們或坐或躺都讓人快門停不下來。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲上海黃浦江畔的秀場充滿有LV標誌的紅色大型貨櫃上，有可愛的卡通主角坐鎮。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲上海黃浦江畔的秀場充滿寫著LV的紅色大型貨櫃，Zoooom朋友們或站或躺。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV還將中華的傳統文化搬上秀台，被網友稱呼為最時髦的舞龍舞獅！（圖右／翻攝自微博 、圖左／LV官方YouTube ）

亮點4
除此之外，秀場中間還有許多大型充氣裝置，彩虹、地球、鳥兒以及黑白棋盤格的LV logo，就像將Virgil Abloh的宣言放大具像化，他說：「身為時尚龍頭中的有色人中，我將致力於包容性、統一性、多元性與個體性，持續採用多元的人選，以財務上支持BIPOC 與LGBTQ+議題，為相關個體企業提供幫助。」藉由遊行的方式展示這些大型的充氣裝置，完美表達了即便他沒有到現場，不容忽略的信念都會一直存在。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲彩虹氣球宣揚了理念。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV大秀的開頭，以鳥兒象徵信念作為前言。

▲以象徵信念的鳥兒領導上一季的雲朵作為開場。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲以全球巡迴時裝秀做為概念，下一站將進入東京。

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲黑與白棋盤格的LV logo。


亮點5
雖是男裝，在一片男性人海裡，LV邀請了迪麗熱巴、歐陽娜娜等女明星出席，兩人都穿搭率性的褲裝亮相，並皆以紅唇妝容作為整體的點綴，帥氣中依然不失女孩的性感！

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲迪麗熱巴一身勁裝搭配短靴霸氣外漏，濕髮與紅唇妝容，帥氣中不失女孩的性感。（圖左／翻攝自迪麗熱巴微博）

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲歐陽娜娜的灰色西裝外套增加溫柔小姊姊的知性感，混搭球鞋中性又休閒。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

▲吳亦凡背2公尺充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲歐陽娜娜的灰色西裝外套增加溫柔小姊姊的知性感，混搭球鞋中性又休閒。

亮點6
身為時尚迷你一定知道 Virgil Abloh的御用音樂總監DJ Benji.B ，在這次秀中也選用了連續兩年到台灣巡演，門票都迅速銷售一空的韓國知名獨立樂團 Hyukoh的音樂《Hey Sun》。


亮點7
全場都是亞洲面孔的模特兒，也是此次大秀的焦點之一，另外，男裝創意總監Virgil Abloh 未到場，而是謝幕後播放了事先預錄的影片，說道：「What you see is black imagination manifesting itself in real life”」（你所看見的，是來自於現實生活中黑人的想像力。）影片內還有美國傳奇女歌手Ms. Lauryn Hill，共同訴說將會聯合LV ，捐款給基金會先前公布的黑人學生獎學金企劃，更讓人深思近年依然不斷被討論的文化、種族結合議題。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, 2021男裝, Virgil Abloh, 吳亦凡, 歐陽娜娜, 迪麗熱巴
fashion.net

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