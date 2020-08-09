王陽明搶到71萬限量錶　Hublot黑陶瓷錶帥爆

▲王陽明曬新錶，是Hublot要價717,000元的All Black Big Bang Integral計時碼錶。（圖／翻攝sunnyboyyy IG、Hublot提供）

記者陳雅韻／台北報導

王陽明是演藝圈有名的愛錶人士，猶記得今年4月他剪開PP（Patek Philippe，百達翡麗）Aquanaut 5164R腕錶外包裝，露出美夢成真的開心表情，相隔不到半年，腕上又出現新錶了，原來是Hublot（宇舶）全球限量500只、要價717,000元的All Black黑色陶瓷版本的Big Bang Integral計時碼錶。

▲王陽明大方公布穿搭品牌，EMC的T恤配Ami長褲，戴David Beckham Eyewear墨鏡與Hublot錶。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）

這只Hublot洩露王陽明的選錶品味，必須夠特殊、限量款更好，All Black全黑版本Big Bang Integral計時碼錶對於品牌而言的確意義非凡，因為今年是招牌Big Bang系列問世15周年，首度推出一體化金屬錶鍊，意味錶殼也經過重新設計，計時按把則回到2005年原創錶款的樣貌，而鏡面拋光與緞面處理交替變化的鍊帶設計，靈感也來自當年的計時按把，有層次感的酷黑帥爆。

▲Hublot迎接Big Bang系列15周年，推出全球限量500只的All Black Big Bang Integral計時碼錶。（圖／Hublot提供）



大方秀Hublot黑陶瓷限量錶的同時，王陽明也分享從頭到腳的服裝、鞋子與太陽眼鏡品牌，當然沒忘了與名車一同入鏡，證明好車、好錶果然是男人的好朋友。

▲王陽明今年4月開箱PP Aquanaut 5164R腕錶，喜悅之情令人印象深刻。（圖／翻攝sunnyboyyy IG）

