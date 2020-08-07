「他願意陪妳還是只顧做自己的事？」從5件事看另一半是否真的愛妳

編輯／Molly 圖／翻攝unsplash

跟女生相比，在感情的表達上男生通常比較內斂，比較不會時常把喜歡、愛等情話掛在嘴邊，平時好像也感覺不出來另一半的愛意，有些女生就會陷入「他到底愛不愛我」的疑惑中，若是揪著男生問又容易讓他們有壓迫力，其實想知道另一半愛不愛妳，從以下5個小細節就能觀察一二。

1.他願意陪妳還是自得其樂



兩人待在一起的時候，如果另一半是陪著妳一起看電視、聊天或兩個人一起找事做，那表示他很珍惜妳，對妳還是很有熱情。但如果他老是一個人上網滑手機，甚至一天到晚自己外出找朋友、打麻將，那你們之間的愛情可能已經開始往親情轉變，或是變淡了。

2.是否主動帶妳認識朋友



大部分人都會希望另一半能融入自己的朋友圈，希望自己喜愛的人也能得到家人好友的認同和肯定。如果另一半對於帶你認識他的朋友顯得很被動，甚至很勉強、有逃避的感覺，或許他並沒有真的把妳放在心上，甚至可能只是把妳當作可有可無的備胎。

3.妳是否會先安撫妳



當意識到自己做錯事時，通常會感到自責、難過，如果另一半懂的心疼、愛惜妳，會先安慰妳，等妳情緒平撫下來後再跟妳談犯錯之處。而如果他不顧妳的心情、也不問緣由，直接一昧地批評、抱怨妳，很有可能在他的心裡妳並沒有多重要。

4.是否會用「愛稱」叫妳



男人的克制力比女人要強，所以他們的情感通常不太外顯，只有在他們被觸動時，才會不自主地流露出來。如果他常在毫無預警的情況下喊你的小名或「愛稱」，那他對妳一定有著濃烈情感，讓他情不自禁；但若他總是在妳要求下才叫個幾次，甚至連名字省略都不叫，那他對妳可能已經沒什麼感情，即使還喜歡，可能也有很多壓迫感。

5.是否願意跟妳談論家人



男生的天性比較好強、顧面子，但在面對心愛的人時都會願意展現自己柔軟的一面。如果他願意毫無保留的跟妳談起家人，甚至還會跟妳分享家裡的趣事或討論家事，那很有可能他已將妳視為未來家裡的一份子。

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