Bobbi Brown全新極細眉筆根本「小歐眉」神器！時尚元素眼盤#酒紅美炸必收

▲Bobbi Brown「時尚元素系列眼盤」推出限量3色，搭配全新極細眉筆，打造「小歐眉」、「小歐眼」潮流。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

「微混血感」是2020秋冬眼妝趨勢之一，比起正統歐美妝更適合亞洲人輪廓，尤其是小紅書爆紅的「立體小歐眉」更是其中關鍵。Bobbi Brown特別推出可打造根根分明毛流感的全新「超防水極細眉筆」，連同回購率冠軍的「超防水斜角眉筆」也推出3款新色，加上「時尚元素系列眼盤」全新限量3色，不管是腫泡眼或厚眼皮都能輕鬆跟上「小歐眉」、「小歐眼」潮流。

▲BOBBI BROWN 時尚元素系列眼影盤，NT$1,650。 （圖／品牌提供、記者張毓容攝）



繼去年以「金木水火土」5大元素為主題推出限定「時尚元素系列」後，今年Bobbi Brown再以「立體小歐眼」推出全新限量3色，除了沿襲此系列時尚感滿分的皮革盒蓋，實用百搭的5種色彩裡有著細緻柔霧、絲緞、珠光等多種質地，搭配發色力極佳的顯色度、輕鬆好暈染的延展性，單擦、疊擦都OK，可個性俐落也可溫柔甜美，不管是厚眼皮、內雙眼皮都能輕鬆畫出深邃感。

▲Model眼上示範色為#勃根地酒紅。 （圖／記者張毓容攝）



「時尚元素系列眼影盤」共推出限量3色，包含暖調粉棕色的#蔓越莓暖紅、紅棕色系#勃根地酒紅和冷色調的#蝶竇花特調，其中又以#蔓越莓暖紅和#勃根地酒紅兩色人氣最高。

▲BOBBI BROWN 超防水極細眉筆，NT$1,100。 （圖／品牌提供、記者張毓容攝）



今年超夯的「立體小歐眉」介於歐美俐落挑眉和韓風平眉之間，稍有弧度的眉型搭配根根分明毛流，更適合台灣人的五官。Bobbi Brown也針對「小歐眉」潮流推出全新「超防水極細眉筆」，滑順筆芯搭配極細筆頭能輕鬆勾勒出根根分明毛流感。獨特的油蠟薄膜設計，就算夏天爆汗、出油都不怕，堪稱眉筆界「毛流神器」。

▲BOBBI BROWN 超防水斜角眉筆，NT$1,400。 （圖／記者張毓容攝）

超防水斜角眉筆是Bobbi Brown近來最夯的人氣熱賣品，去年才上市就已成為全品牌回購率第一，除了有可勾勒眉型又能填補眉色的雙切面設計，滑順好上色，更有著超強防水抗汗、持久不脫妝效果，讓斜角眉筆大獲好評。

今年新增自然灰、自然棕和自然黑等全新3色，連同補充蕊芯一起添加新色，全系列共有8色。

▲RMK 浮世今時眼采盤，NT$2,100。 （圖／記者張毓容攝，Illustration © 2020 Sofiia Strekanova a.k.a. Soia）



RMK今年秋妝以江戶時代最著名的浮世繪大師喜多川歌麿筆下的美人繪為靈感，從色彩配色到產品名稱、包裝設計都完美呈現出江戶時代DNA，尤其是有著「美人繪」隔片的「浮世今時眼采盤」，美到讓人想全部帶回家收藏。

浮世今時眼采盤共有3款配色，每款都匯集了江戶女子最愛的4種濃郁色彩，搭配包覆油質的細緻粉粒子，能潤澤融於肌膚，綻放微微光澤感，更能自由調整色彩的濃淡深淺，隨性玩色，且每一款眼采盤內都附有不同「美人繪」隔片，與半透明的紅色消光外殼搭配，形成獨特包裝。

▲Dior 經典五色眼影，NT$2,450。（圖／記者張毓容攝）

Dior今年7月中推出全新升級版「經典五色眼影」，融入時裝秀元素，打造全新包裝外殼和12款搶眼色選，更添加5種保養成分，上妝更保濕舒適，顯色度、持妝效果再提升。

▲全新經典五色眼影一定要先鎖定#879特拉法加和#689叢林豹紋。

全新經典五色眼影能創造出柔霧、絲緞光、珠光、金屬光、閃耀光、打亮等6種妝效，每款色選都呼應一款高訂造型，能輕鬆混搭、暈染，打造多種風格妝容。尤其以Dior超經典「特拉法加紅」打造而成的「#879特拉法加」，還有比起一般大地色系更多了點橘棕調的「#689叢林豹紋」，配色美又實用，是開賣就被瘋搶的人氣熱賣色。

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