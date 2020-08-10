《雖然是精神病但沒關係》15條暗黑寫實金句：「人就是因為脆弱才會聚在一起」

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@tvndrama.official

由金秀賢和徐睿知主演的超夯話題韓劇《雖然是精神病但沒關係》，雖然已於9日播出大結局，但依舊讓人回味不已。從一開播就引發各種討論話題及熱潮，除了題材獨特，劇情中更穿插了女主角高文英所著的「童話故事」，以暗黑卻超寫實的角度勾勒出人心和許多值得探討的議題，搭配主角們直戳人心的台詞，讓人追劇同時更忍不住細細省思，就讓我們一起來回顧劇中引人共鳴的「暗黑」金句，看看你被「戳中」幾句？

1.童話不是乘載夢想的迷幻劑，而是喚醒現實的清醒劑。

2.你不要笑，看起來很討厭。你笑起來像小丑，眼神很悲傷，但嘴角卻是上揚的。

3.你相信命運嗎？命運沒什麼大不了的，當你需要的時候就會出現在你面前，那就是命運。

4.別抬頭看夜空繁星，低頭看看踩在泥濘裡的雙腳吧！那才是現實，當你承認並接受現實的瞬間，每個人都會變開心。

5.孩子想要的，究竟是食物，還是媽媽的溫暖呢？

6.唯有將不好記憶埋藏在內心深處過活的人，才能變得更堅強、更熱情、更有韌性，只有那樣的人才會得到幸福。

7.所以不要忘了，不要忘記克服過去，如果你克服不了，你就只是個靈魂長不大的孩子。

8.跟別人不一樣就很可怕嗎？

9.人人都是這樣，在心裡不知道已經殺過幾次人，卻擺出一副偽善的面孔。畢竟世界上沒有完美無瑕的人。

10.我被綁住太久，所以忘記掙脫項圈的方法了。

11.我們的身體很老實，只要感覺到痛就會流淚，但是我們的心是大騙子，就算痛也會默不作聲。所以才會等到入睡了，暗自像狗一樣低聲哭泣。

12.如果要讓身邊的人幸福，就要讓自己幸福起來。

13.自私不一定都是壞事，要是真的太吃力了，就先考慮自己的幸福吧！





14.人就是因為脆弱才會聚在一起。互相依靠扶持，這就是人。

15.又不是年長就不會犯錯，人都是要跌跌撞撞走完一輩子的。

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