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拒當無理之徒！社交上別做這5件令人翻白眼的事

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash、Pinterest

人與人之間的互動建立在互相尊重、以禮貌為基礎上，即使是面對熟悉的朋友亦然，並不是說話加個「請、謝謝、對不起」就表示做到了完整的禮貌，有時在社交場合中不自覺做出了無禮行徑，不只讓人想翻白眼，還可能成為人際關係的阻礙，以下5點提醒大家別做社交上的無禮之徒。

▲沒禮貌的行徑 。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

＃批評別人的喜好

朋友之間本就是聊聊近況、工作、興趣⋯⋯開心的難過都分享，而有時分享開心的事物時，難免帶點炫耀的性質，希望得到的是附和、誇讚和羨慕的眼神，這種時候真的沒必要潑一盆冷水，批評別人的喜好，就算不認同也不能因此貶低他人，這樣朋友們之後也不會想再和你分享。

＃社交場合中與較熟的朋友一起冷落其他人

聚會上偶爾會出現併團的飯局，這種時候最怕就是尷尬的氣氛，既然找來了就應該要盡量照顧比較不熟的朋友們，而不是自顧自的只跟最熟的朋友大聊自己的話題，其他被邀請來的朋友無法參與，只覺得尷尬無聊，下次也不會想再聯絡了。

▲沒禮貌的行徑 。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

＃大家都很累了，卻死賴著不走

每次聚會總會有幾個朋友體力特別好，大家都很累了卻吵著還不想回家、要續團，讓人覺得很有負擔，但完全不自知。也不懂得察言觀色，朋友想回家時把「家人會擔心」、「明天要早起」等藉口搬出來，這時就該知道聚會可以結束了，卻還熱心的想幫朋友化解藉口，著實令人厭煩。

＃把朋友的付出當成理所當然

出遊有人負責開車、總能吃到有優惠的餐廳，旅行時總有人願意處理住宿、票券大小事，朋友之間的互相付出是拉近感情的原因之一，但是千萬不要把這些付出當作理所當然，別習慣去要求別人該做什麼，換作是自己，也不希望朋友總把自己當工具人利用吧？

▲沒禮貌的行徑 。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

＃真的把別人家當自己家

雖然到朋友家作客，最常聽到「當自己家」這樣的話，但是對於屋主來說，也是最怕有人「真的當自己家」，不論是有多熟的朋友，到別人家玩還是要保持基本的禮貌，尤其是當其他家人也在家時，更不能放肆，除了基本的禮貌問候外，想參觀什麼地方、想使用什麼電器都要記得詢問，也要懂得幫忙收拾聚會殘局，而不是真的像在家一樣等著媽媽來收。

▲沒禮貌的行徑 。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest）

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關鍵字：

生活, 社交, 禮貌, 無禮
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