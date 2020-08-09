星．變美／《三十而已》毛曉彤狂甩18kg靠3秘訣，路人變仙女

▲毛曉彤瘦身成功後，五官變得更精緻。（圖／翻攝自毛曉彤微博，以下同）

編輯 / Lily

陸劇《三十而已》劇情引起女性們共鳴，三位女主角聲勢也跟著水漲船高，其中飾演鍾曉芹的毛曉彤，雖在台灣知名度不高，但角色吃香，網友討論度超高，這回完美詮釋30歲的面臨婚姻危機的OL，可愛外表搭上纖細身形更讓人羨慕不已！

▲無論是戲裡和戲外都超凍齡。

戲中總頂著妹妹頭的毛曉彤，萌萌圓眼加上精緻臉蛋，乍看以為才20出頭，其實她今年已32歲。身高163公分的她，體重更只有42公斤，其實她剛出道時，也曾是個60公斤的小胖妹，如何健康有效甩肉18公斤，從肉肉女變身仙女姿態，就靠以下幾個秘訣。

多吃高含水量食物

選擇含水量高的食物，這類食物體積大，吃完有飽足感，但熱量卻沒有有多少，像是冬瓜含水量有90%，實際100克的熱量只有9大卡。她秉持著「擇食但不挨餓」原則，只要挑對食物加上恆心配合，離理想身材就更進一步。

不吃零食和肥肉

為了瘦身有成，她吃進口的東西都斤斤計較，像是洋芋片、肥肉等高熱量食物，她完全不碰，只要吃一點點熱量就超過一頓正餐。她掌握多吃低熱量、少吃高熱量食物，當整體攝取熱量降低，即便是不節食、不運動也能瘦下來。

每天飯前先喝水

想要不挨餓瘦身，也可以試著從進食順序下手，像是她每天犯前會先喝水增加飽足感，和朋友聚餐前會先吃一些蔬菜水果墊墊肚子，就不怕太餓而大吃大喝。基本上來說，每日進食只要掌握先吃蛋白質，接著吃蔬菜，最後吃澱粉，就不會出錯。

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