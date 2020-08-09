2020秋季「紅眼妝」正夯！甜梅、莓紅、赤茶打造最美模樣

▲香奈兒的紅色眼妝，預計掀起一波流行。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

2020年香奈兒秋季限量彩妝「紅色正能量」，以眼睛揭開序幕。本系列以露西婭‧皮卡的初創作品 2016 年秋季彩妝「紅色力量」香奈兒四色眼影#268純真作為靈感，以飽和、柔美及霧光棕色與紅色創造出療癒效果，一半以輕盈的質感呈現純粹意象，烘托出另一半的成熟深邃。

▲CHANEL 四色眼影，2,250元。

▲CHANEL 水潤聚光棒 #粉紅香檳 限量，1,280元。

▲CHANEL 超炫耀柔霧水唇露， #836 理想，1,280元。

香奈兒透過最新三款四色眼影，表現各種女性的紅色之美。其中紅粉色的魅力更上一層樓，運用蜜桃、珍珠與甜梅色的溫婉絲緞光澤，對比飽和的霧面棕色，使粉紅女力脫穎而出。鮮豔的柔霧莓果色與甜梅色，搭配絲緞般的鉑金打亮色，形成巧妙對比，輝映出璀璨動人光澤。

▲THREE 魅光幻眸眼采盒（ALLY），2,450元。

日系彩妝THREE的秋妝也在眼部大做文章，這次推出四色顏色、光澤、質感相異的眼影凝霜，藉由層疊塗抹方式展現漸層光燦。一如以往的輕薄服貼，手指單塗或是層疊能打造巧妙漸層與澄澈透明感。

▲以紅色為主色調的時髦成熟感。

時下流行的彩妝趨勢是不經意的妝感，不刻意但又精緻，正好符合THREE一貫希望帶給女性的風格，可藉由彩妝呈現出自我個人風格，但又不過度掩蓋自身，看起來自然隨性。

▲刷上彩色睫毛膏，使眼妝更鮮活。

最新推出的魅光幻眸眼采盒(ALLY)，將品牌擅長的霜狀眼影，變化為4種不同層次的霜狀質感，互相疊擦可輕鬆融合，打造出零界線的漸層與透明妝感，為了使眼妝更鮮活，建議搭配彩色睫毛膏，以鮮豔的彩色珠光與黑色珠光相互交融，刷出根根分明的迷人睫毛。

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