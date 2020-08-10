Jennie挑戰下衣失蹤最短極限！逆天美腿長到超出鏡頭

記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK日前在父親節當天慶祝成團四週年，於團綜《24／365 WITH BLACKPINK》節目錄製了特別企劃，其中成員Jennie化身藍色小仙女，穿上一件藍色帽T演繹「下衣失蹤」穿搭，超短長度讓視線向上直逼，蹲下時甚至展露了臀部下緣的性感絕對領域，逆天美腿更是長到畫面放不下，讓Jennie臉硬是被截掉。

▲Jennie化身藍色小仙女，「下衣失蹤」造型挑戰最短極限。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane，以下同）



韓女團BLACKPINK成軍短短四週年就以席捲全球之姿坐穩最受歡迎的國際女團寶座，為特別感謝粉絲支持，於團綜節目上特別製作了四週年特輯，邀請到四位成員分別以抽籤方式決定扮演《冰雪奇緣》中的角色，來一段特別版的《How You Like That》舞蹈，逗趣的模樣成功博取到了眾粉絲的歡心。

而「人間香奈兒」Jennie於節目錄製這天，穿上了首爾街頭品牌APIECEOFCAKE寬鬆可愛的寶寶藍色熊熊帽T，套上同樣藍色的格紋翻領外套，並搭配了淡藍色寬厚樣式髮箍，化身藍色小仙女，只不過視線往下一看，「下衣失蹤」的造型又再度企圖讓人噴鼻血，帽T的長度大約只超過臀部，一蹲下來更是讓視線直逼臀部，令人看了臉紅心跳，搭配過膝長筒襪與瑪麗珍高跟鞋，讓整體造型既性感又有種清純學院風，獲粉絲們大力稱讚：「很有Jennie的Style」、「直接被美暈！」、「衣靠人穿還不明白嗎？」、「不管有沒有穿褲子反正就是辣！」

▲一雙長腿讓鏡頭擺不下Jennie整身。

