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超簡單「一週整理法」每天只要15分鐘！輕鬆斷捨離擁有簡約生活

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▲▼「一週整理法」15分鐘輕鬆斷捨離。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash

現代社會各類商品大量生產、獲取價格也越來越便宜，一方面生活變得更便利輕鬆，但也很容易造成過度浪費，讓人不知不覺中買入、囤積許多不必要的物品，進而導致生活空間變得雜亂不堪。想要「斷捨離」捨棄不必要物品又覺得難以下手的人，日本整理清潔專家就分享了一套「每日15分鐘的一週整理法」，每天只要抽個15分鐘，按照以下規則照著做，一週後就能有明顯改變，輕鬆減少「廢物」，實現簡約生活。

第1天：明顯的垃圾

第一天先從很明顯就是垃圾、不需要的東西開始，像是塑膠瓶、罐子、包裝紙、包裝袋，沒用的筆記本、不看的書、沒有留存必要的收據等這些東西，請別猶豫，直接丟掉。

▲▼「一週整理法」15分鐘輕鬆斷捨離。（圖／翻攝unsplash）

第2、3天：超過保質期的物品

查看冰箱、櫥櫃，把那些過期、快過期但又用不到的調味品和食物丟掉，還有梳妝檯上那些保質期已經到了的保養品、化妝品，超過保存期限的清潔用品。

▲▼「一週整理法」15分鐘輕鬆斷捨離。（圖／翻攝unsplash）

第4天：精緻的空盒、紙袋

在視覺導向的這年頭，許多產品的包裝設計越來越講究，隨便買個小東西都可能附有設計精美的盒子、紙袋或包裝袋，而這類東西很容易會讓人產生「之後有一天可能可以會用得到」的想法，就一直囤積著，但其實大多數當下我們沒有使用的東西，之後再用到的機率也很低。

第5、6天：陳舊破損的物品

使用很久、甚至有破損的餐具，沒在使用的電器，很久都沒穿過的鞋子、舊衣物，這些日常生活中使用頻率應該要很高的物品，就不要再自我欺騙了，就算留著你也不會再用了。

▲▼「一週整理法」15分鐘輕鬆斷捨離。（圖／翻攝unsplash）

第7天：重複的物品

文具、廚房用具、生活用品，一個就夠用的東西，如果有重複2個以上就可以丟掉或拿去捐贈、二手回收處理，留下有在用的物品就好。

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關鍵字：

居家, 清潔, 整理, 斷捨離, 居家整理, 簡約生活, 清潔專家, 日本, 整理法
fashion.net

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