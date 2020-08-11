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想喝不用再排隊！日本「藍瓶咖啡」設自動販賣機　還能補貨咖啡豆

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@bluebottlejapan、muji.com/jp

藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）是很多人去日本旅遊必訪的名店，經常需要排久久的隊才能喝到，但最近藍瓶咖啡居然在日本推出自動販賣機！有多款罐裝咖啡之外，還有咖啡豆、即溶咖啡粉可以買回去補貨，以後想喝就能快速購買，不用再人擠人。

▲藍瓶咖啡自動販賣機。（圖／翻攝自IG@bluebottlejapan）

藍瓶咖啡為了讓忙碌的人也能享受質感咖啡，選擇與三井不動產合作，在東京澀谷設置了自動販賣機，上班通勤、午休外出經常想來杯咖啡，卻沒有餘裕待在咖啡廳裡，這時如果能輕鬆、快速買到一杯有品質的咖啡，心情會瞬間療癒，再加上疫情影響，透過自動販賣機購買，也能減少與人群接觸。

自動販賣機除了有不同口味的罐裝咖啡，還販賣新鮮烘焙的咖啡豆、即溶咖啡粉以及可重複使用的環保杯，不用去店面就能買到這些，實在是太方便了。當然品牌對咖啡口味品質非常堅持，不會因為是自動販賣機就打折扣，機台已經於8月7日開始營運，有機會到日本可以去買看看。

現代人講求方便、快速，日本無印良品就不斷推出冷凍食品系列，讓你在家可以輕鬆料理，日本最新推出的品項有Café&Meal MUJI裡面的紅豆、巧克力可頌麵包，以及肉桂捲和焦糖巧克力捲，想要鹹食的話，有起司、蘆筍培根兩款披薩，簡單烤一下就能吃到各種美食，真希望台灣也能早日買到。

▲藍瓶咖啡自動販賣機。（圖／翻攝自IG@bluebottlejapan）

▲兩款麵包捲售價250日圓（約台幣69元）、兩款可頌售價390日圓（約台幣108元）。

▲藍瓶咖啡自動販賣機。（圖／翻攝自IG@bluebottlejapan）

▲兩款披薩售價690日圓（約台幣191元）。

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關鍵字：

BLUEBOTTLE, 藍瓶, 日本, 咖啡, 自動販賣機
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