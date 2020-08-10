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關穎5歲女行頭升級戴珠寶　一出手6萬Tiffany、寶格麗

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▲▼ 關穎女兒CC 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲CC開始戴出生時收到的珠寶禮物了。（圖／翻攝kwanterri IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

關穎5歲女兒CC啣著金湯匙出生，從小就跟著媽咪做各式時尚打扮，關穎的香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermes）、寶格麗（BVLGARI）等各大名牌的迷你小包，常成為她出遊的重要配件，現在行頭更升級，開始戴出生時收到的寶格麗、Tiffany等珠寶手鍊了，一出手價值近6萬元。

▲▼ 關穎女兒CC 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲CC戴寶格麗與Tiffany手鍊，美甲也很搶眼。

替女兒收藏出生禮物的關穎，不禁有感而發表示經過5年了，這些祝福禮物終於派上用場，可能送禮的廠商都不記得了，但身為母親仍記憶猶新，覺得時光飛逝，很感動女兒又長大一些些了。

▲▼ 關穎女兒CC 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲寶格麗Divas’ Dream系列綠松石手環，46,200元。

▲▼ 關穎女兒CC 。（圖／翻攝kwanterri IG）
▲Tiffany Return to Tiffany天河石珠串手鍊，12,500元。

 CC所戴的珠寶包括寶格麗扇形吊墜的Divas’ Dream系列綠松石手環，以及Tiffany經典Return to Tiffany系列天河石珠串手鍊，都是成人款式，可一路戴到大作為永久紀念；而她的美甲也跟著搶鏡，藍綠色彩與珠寶、花卉洋裝相呼應，可見關穎搭配的用心。

▲▼ 關穎女兒CC 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲關穎熱衷於親子穿搭，她背香奈兒桃紅包，女兒拎寶格麗Serpenti迷你包。
 

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關鍵字：

關穎, CC, BVLGARI, 寶格麗, Tiffany
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