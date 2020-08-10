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貝魯特爆炸重創！阿嬌、林心如都穿「黎巴嫩嫁衣」　高訂總部慘況曝光

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▲▼Zuhair Murad 。（圖／品牌IG）

▲黎巴嫩高訂品牌Zuhair Murad受到爆炸事故影響，大樓玻璃碎裂、禮服化成灰燼。（圖／品牌IG）

記者鮑璿安／外電報導

黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生爆炸事故，造成150死，就連當地高級訂製服品牌也受到波及，黎巴嫩品牌Zuhair Murad、Elie Saab日前傳出觸目驚心的畫面，工作室樓房玻璃全碎，高訂禮服散落一地，原本是該屬於耀眼伸展台的服飾一夕走樣。

黎巴嫩品牌Zuhair Murad成立於1999年，堪稱是奢侈禮服的鼻祖，貴氣的巴洛克宮廷風是標誌性特色，2018年藝人阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國在香港舉辦婚宴時就穿著品牌婚紗，細膩典雅的刺繡手法受到不少名人喜愛。遇上此次爆炸衝擊，品牌在IG PO出多張事故畫面，總部樓房玻璃碎裂一地，甚至已製作完成的高訂禮服和半成品都難逃災難，直接化為灰燼，品牌負責人則是對外表示，沒有人員受傷，就是不幸中的大幸。

▲▼Zuhair Murad 。（圖／CFP）

▲2018年藝人阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國在香港舉辦婚宴時就穿著Zuhair Murad婚紗。（圖／CFP）

同樣來自黎巴嫩的著名高訂Elie Saab，不僅是紅毯上的常勝軍，連藝人林心如歸寧的禮服都是出自於此，擅長透過簡潔的刺繡彰顯女性溫柔氣質。Elie Saab位於貝魯特市中心的工作室也受到爆炸影響，回憶事故發生的當下，工作人員都在辦公室工作，想起仍是心有餘悸，「沒辦法停止哭泣。」品牌成立至今已有38年歷史，4月時品牌設計師Elie Saab才接受訪問表示，因為新冠疫情與黎巴嫩動蕩的局勢影響，一段時間以來情況都很糟，沒想到又遇到這次爆炸事故，損失難以估計。

▲林心如 。（圖／翻攝自林心如工作室）

▲林心如歸寧禮服來自黎巴嫩的著名高訂Elie Saab。（圖／翻攝自林心如工作室）

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關鍵字：

黎巴嫩, 貝魯特港區, 爆炸, Zuhair Murad, Elie Saab, 高訂, 高級訂製, 禮服, 藝人, 紅毯, 阿嬌, 林心如, 婚紗, 大婚
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