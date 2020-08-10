兩大男神誰更潮？李敏鎬難得曬鞋卻輸在速度　朴敘俊早已換上最新款

記者王則絲／台北報導

男星李敏鎬與朴敘俊為韓劇界兩大男神，且私下穿著多以街頭潮流風為主，兩人的帶貨實力不容小覷，近日李敏鎬的IG貼文中穿上了早先被朴敘俊一舉捧紅的Nike X Stüssy聯名鞋款Nike Air Zoom Spiridon Cage2，而朴敘俊這時則早已經換上兩品牌最新的聯名鞋「Nike Air Zoom Kukini」，看來李敏鎬在帶貨最新潮品的功力上還略遜一籌。

▲李敏鎬撞鞋朴敘俊。（圖／翻攝自IG@actorleeminho、@bn_sj2013）



Nike X Stüssy於今年初聯名推出的這雙「Nike Air Zoom Spiridon Cage2」，引發潮流圈瘋搶，奪下交易平台公布2020上半年銷售排行榜第二名，尤其是朴敘俊自三月份時Po出這張頂著栗子頭的帶貨照，想必大家已經看到不想再看了吧？同雙鞋款，李敏鎬也在最新的貼文中穿上了，搭配整身寬鬆低調的裝扮，依然潮味十足，可見「朴敘俊鞋」發燒熱度不減。

▲朴敘俊穿Nike X Stüssy最新聯名「Nike Air Zoom Kukini」。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



繼爆紅的「Nike Air Zoom Spiridon Cage2」後，Nike X Stüssy今夏再度展開聯名，除了以加州海岸為靈感設計的服飾之外，也推出了一款全新聯名鞋「Nike Air Zoom Kukini」，其外形可說是「Nike Air Zoom Spiridon Cage2」的續作，並增加了魚骨元素包覆設計，共有黑、白兩色選擇。而身為演藝圈數一數二的潮流鞋頭，朴敘俊也早在發售後沒多久便上腳，用速度贏了與李敏鎬撞鞋這回合。

▲Air Zoom Kukini，NT$4,480。（圖／翻攝自Stüssy官網）



▲朴敘俊帶貨速度之快，從先前的 Off-White™ x Air Jordan 4和Air Dior鞋款也能得到應證。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）



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