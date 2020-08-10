迪麗熱巴最新造型尺度逼人！　吊帶裙「胸下開洞」纖腰長腿齊發

▲迪麗熱巴最新造型尺度大開。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星迪麗熱巴近期趕拍新劇《長歌行》，公開活動仍是滿檔，日前她身穿一席「白色吊帶裙」亮相，立體蝴蝶結正好點綴在胸前，使得豐滿上圍呼之欲出，更驚人的還在後頭，衣著獨特設計在胸下位置開了小洞，如此少有的火辣造型引發網友熱議。

▲迪麗熱巴穿著設計師品牌 Self-Portrait 2020秋冬系列白裙，胸前的小洞是隱藏心機。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

28歲女星迪麗熱巴深邃五官受到大批粉絲喜愛，近期造型上更是開大招，只見她換上一身設計師品牌 Self-Portrait 2020秋冬系列白裙，簡約俐落的剪裁彰顯她姣好身材，而亮眼的銀色細肩帶更是點睛之筆，遊走纖瘦鎖骨展開。另一大亮點就屬胸前的誇張蝴蝶結，讓迪麗熱巴豐滿上圍呼之欲出，中央的綁帶位置更是小心機，無意間露出小洞，讓火辣指數再升級。

▲迪麗熱巴隨後換上比利時品牌Essentiel Antwerp短裙，火辣風格驚艷粉絲 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

除了簡潔的白色裙裝，迪麗熱巴隨後改換比利時品牌Essentiel Antwerp短裙，緊緊包覆身線的印花輪廓散發熟女韻味，加上墊肩設計增添氣場，更能隱約看出她前凸後翹的S身型，最後腳踩紅色綁帶高跟鞋收尾，讓粉絲大呼驚艷。