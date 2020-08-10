徐睿知劇中飾品貴到可以買台車！5個奢華同款全破萬　展現最強富婆實力

《雖然是神經病但沒關係》徐睿知的穿搭狂被扒出同款，在最新一集高文英更是展現了他的最強富婆實力，配戴的飾品全部破萬，甚至可以買台車的程度！一起來看看高文英有多富婆吧XD

《雖然是精神病》徐睿知同款飾品1

PIAGET Rose 系列 18K 白金系列鏤空玫瑰鑽石戒指，NT$1,070,000

徐睿知在最新一集中身上的飾品幾乎都是PIAGET家的，PIAGET是瑞士知名珠寶品牌，這次高文英配戴了Rose系列的戒指，在鏤空玫瑰上鑲滿了奢華鑽石，直接讓高文英霸氣外露！

《雖然是精神病》徐睿知同款飾品2

Giuseppe Zanotti 2020 秋冬鞋款 Black Odile，HKD$11,800

除了飾品之外，高文英在劇中也穿上了Giuseppe Zanotti 家2020秋冬的最新鞋款～這雙高跟鞋雖然是素面黑色，但是卻在腳後跟有非常特別的蕾絲羽毛設計，完全體現高文英又霸氣又奢華的女人味穿搭！

《雖然是精神病》徐睿知同款飾品3

PIAGET Extremely Lady 系列 18K 白金鑽石腕錶，NT$1,830,000

除了戒指之外，高文英也配戴了PIAGET家的Extremely Lady賈姬腕錶，這款錶以18K白金裝飾伯爵宮廷式鍊帶，再搭配鱗紋錶扣，和剛剛的鏤空玫瑰戒疊戴，顯得穿搭更加有層次，就算高文英只是單穿一套白色裙裝也看起來很亮眼！

《雖然是精神病》徐睿知同款飾品4

DIDIER DUBOT Signature D項鍊，約NT$12,227

終於來到比較平價的款式（但還是很精品XD）DIDIER DUBOT是來自法國的珠寶品牌，因為全知賢曾在《來自星星的你》中配戴過而爆紅，他們家的風格帶有濃濃的法式簡約風情，擅於利用簡單曲線打造飾品～這款項鍊就是以英文字母D作為靈感，如果只穿一件素面T搭也很好看！

《雖然是精神病》徐睿知同款飾品5

DIDIER DUBOT Signature D耳環，約NT$6,825

最後一款也是DIDIER DUBOT家的同系列耳環！這款耳環以簡約的雙D線條做搭配，超級適合徐睿知新剪的短髮～而且簡約的流線設計不僅不會看起來太單調，反而很有法國女人的優雅風情！

文／美人圈 圖／翻攝自tvN《雖然是精神病但沒關係》、DIDIER DUBOT、PIAGET、Giuseppe Zanotti

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