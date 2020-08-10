fb ig video ETtoday search mobile

周冬雨雙腿開衩到最高靈氣逼人　俏皮與小鹿爭萌，網：想養這隻精靈

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨日前以品牌大使身份出席BURBERRY於深圳新開設的「BURBERRY空・間」社交零售店鋪開幕酒會，穿上品牌2020秋冬服裝，長版襯衫洋裝於兩腿位置衩到最高，內搭經典格紋緊身褲拉長身體比例，周冬雨秉持一貫的高級感演繹，轉身又與小鹿斑比同框爭萌、大嗑下午茶，又美又可愛的模樣讓粉絲瘋狂：「想養你這隻小精靈。」

▲周冬雨BURBERRY社交零售空間開幕酒會。（圖／品牌提供）

▲周冬雨BURBERRY社交零售空間開幕酒會。（圖／品牌提供）

▲周冬雨現身「BURBERRY 空・間」開幕酒會。（圖／翻攝自周冬雨微博、品牌提供，以下同）

周冬雨以《七月與安生》一部電影奪得金馬最佳女主角，初嚐大紅大紫滋味，近期作品《少年的你》也獲得了香港金像獎最佳女主角，貴為大陸一線女星代言邀約接不完，今年更拿下內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）大中華區代言人。近日則是以BURBERRY品牌大使身份出席「BURBERRY空・間」開幕酒會，梳起帥氣的油頭在店內穿梭擺拍。

▲周冬雨BURBERRY社交零售空間開幕酒會。（圖／品牌提供）

周冬雨穿著來自BURBERRY 2020秋冬的解構式襯衫洋裝，看似無袖背心設計其實是將袖子當作腰間綁繩，下襬在兩條腿位置開衩到最高，只不過周冬雨選擇以經典格紋緊身褲作為內搭，並搭配同花紋高跟靴子讓嬌小的身軀拉高比例。

先前為各位介紹過「BURBERRY空．間」為品牌全球首間社交零售店舖，主要以數位社群為基礎，透過專屬的手機迷你程式可在空間內展開探索，富有超多樣化的體驗。開幕酒會當日眾星雲集，除了代言人周冬雨之外，還包括了演員宋威龍、音樂人馬伯騫、演員李蔓瑄、新生代國際超模賀聰⋯⋯都一同共襄盛舉。

▲周冬雨BURBERRY社交零售空間開幕酒會。（圖／品牌提供）

▲周冬雨BURBERRY社交零售空間開幕酒會。（圖／品牌提供）

▲周冬雨BURBERRY社交零售空間開幕酒會。（圖／品牌提供）

▲演員宋威龍、超模賀聰到場加持。（圖／品牌提供）

而從影視圈轉眼看到音樂界才子吳亦凡，亦以高挑身材與精緻外貌獲各大品牌爭寵，近日為LOUIS VUITTON於上海舉辦的春夏男裝走秀，以一身帥氣白色西裝壓軸登場，同時身後卻背著超巨大的玩偶，與一臉正經的專業走秀表情形成反差萌，立刻引起廣大網友討論。

▲吳亦凡LV走秀。（圖／品牌提供）

▲吳亦凡背著超巨大充氣娃娃走秀。（圖／品牌提供）

►BURBERRY全新複合式店面結合咖啡館　用手機掃一掃到處都有驚喜！

►吳亦凡背2公尺高充氣娃娃走在黃浦江畔！盤點LV 2021春夏男裝秀7大亮點

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

周冬雨, BURBERRY, 社交零售
fashion.net

熱門文章

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

香奈兒圓形腮紅限量版上市　「勃艮地酒紅雙C」超勸敗

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

莫莉搶打卡！BV台北首間新概念店裝　獨賣「草綠金錬卡帶包」

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

VALENTINO 秋冬高訂「瀑布級裙襬」宛如夢境

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

DIOR紅色圓點包可愛炸了！只在快閃店獨賣　配紗裙、拖鞋都完美

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

Hublot超美天空藍陶瓷錶勾人度假　高硬度材質更耐戴

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

北川景子挺8個月孕肚身材驚人　網：我小腹還比較大

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

炎亞綸送醫生爸爸萬寶龍皮夾　壓上名字「他非收不可了！」

ET Fashion

推薦閱讀

Jennie挑戰下衣失蹤最短極限！逆天美腿長到超出鏡頭

Jennie挑戰下衣失蹤最短極限！逆天美腿長到超出鏡頭

超簡單「一週整理法」每天只要15分鐘！輕鬆斷捨離擁有簡約生活

超簡單「一週整理法」每天只要15分鐘！輕鬆斷捨離擁有簡約生活

奧斯塔羅12星座一周運勢0810-0816　牡羊五星滿分、天蠍省點錢避免月底吃土

奧斯塔羅12星座一周運勢0810-0816　牡羊五星滿分、天蠍省點錢避免月底吃土

《三十而已》貴婦大合照有玄機　拎380萬元柏金包就能C位出道 「冰雪女王鬱金香」讓你化身艾莎！藍白配色仙氣爆棚　七夕收到最心動 徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻 拒當無理之徒！社交上別做這5件令人翻白眼的事 2020秋季「紅眼妝」正夯！甜梅、莓紅、赤茶打造最美模樣 關穎5歲女行頭升級戴珠寶　一出手6萬Tiffany、寶格麗 團購瘋搶的「涼感衛生棉」12包超低價499元！舒服透氣　用過再也不換別牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面