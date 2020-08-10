周冬雨雙腿開衩到最高靈氣逼人　俏皮與小鹿爭萌，網：想養這隻精靈

記者王則絲／台北報導

大陸女星周冬雨日前以品牌大使身份出席BURBERRY於深圳新開設的「BURBERRY空・間」社交零售店鋪開幕酒會，穿上品牌2020秋冬服裝，長版襯衫洋裝於兩腿位置衩到最高，內搭經典格紋緊身褲拉長身體比例，周冬雨秉持一貫的高級感演繹，轉身又與小鹿斑比同框爭萌、大嗑下午茶，又美又可愛的模樣讓粉絲瘋狂：「想養你這隻小精靈。」

▲周冬雨現身「BURBERRY 空・間」開幕酒會。（圖／翻攝自周冬雨微博、品牌提供，以下同）



周冬雨以《七月與安生》一部電影奪得金馬最佳女主角，初嚐大紅大紫滋味，近期作品《少年的你》也獲得了香港金像獎最佳女主角，貴為大陸一線女星代言邀約接不完，今年更拿下內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）大中華區代言人。近日則是以BURBERRY品牌大使身份出席「BURBERRY空・間」開幕酒會，梳起帥氣的油頭在店內穿梭擺拍。

周冬雨穿著來自BURBERRY 2020秋冬的解構式襯衫洋裝，看似無袖背心設計其實是將袖子當作腰間綁繩，下襬在兩條腿位置開衩到最高，只不過周冬雨選擇以經典格紋緊身褲作為內搭，並搭配同花紋高跟靴子讓嬌小的身軀拉高比例。

先前為各位介紹過「BURBERRY空．間」為品牌全球首間社交零售店舖，主要以數位社群為基礎，透過專屬的手機迷你程式可在空間內展開探索，富有超多樣化的體驗。開幕酒會當日眾星雲集，除了代言人周冬雨之外，還包括了演員宋威龍、音樂人馬伯騫、演員李蔓瑄、新生代國際超模賀聰⋯⋯都一同共襄盛舉。

▲演員宋威龍、超模賀聰到場加持。（圖／品牌提供）



而從影視圈轉眼看到音樂界才子吳亦凡，亦以高挑身材與精緻外貌獲各大品牌爭寵，近日為LOUIS VUITTON於上海舉辦的春夏男裝走秀，以一身帥氣白色西裝壓軸登場，同時身後卻背著超巨大的玩偶，與一臉正經的專業走秀表情形成反差萌，立刻引起廣大網友討論。

▲吳亦凡背著超巨大充氣娃娃走秀。（圖／品牌提供）



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