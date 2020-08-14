《三十而已》童瑤也是細軟髮！靠捲度心機增量　解決扁塌問題

《三十而已》中飾演「顧佳」的童瑤引爆微博話題！童瑤不僅演活了霸氣貴婦，幹練又有魄力的角色形象，更是讓人印象深刻。不過仔細觀察可以發現，其實童瑤的髮量不算多，屬於髮質細軟，也容易有扁塌問題。

針對細軟又扁塌的髮型，我們究竟有什麼髮型技巧可以修飾呢？髮型師解釋， 纖細容易軟塌的頭髮，因為視覺上有微禿感，所以要更加強調「鬆度」來彌補這個缺點。

另外，也建議從簡單的剪髮、燙髮去做變化。因為過度複雜的造型，對支撐力不足的細軟髮來說其實也難以持久。

以下髮型師就為大家帶來「髮型修飾臉型」很關鍵的4重點解析。不論是稀疏髮量、容易出油扁塌，甚至高額頭大肉臉能獲得改善！一起看看吧～

細軟扁髮改善重點1：馬尾碎髮能瘦臉

炎炎夏日，長度超過脖子的髮型都很熱，勢必是要把頭髮綁起來消消暑。但馬尾綁不好可是容易顯老，甚至拉扯頭皮，讓髮際線無形中悄悄後退唷！為此，髮型師更建議綁有鬆度的馬尾，且避免將全部的頭髮用力往後梳、收緊緊，雖然看起來很有精神，但臉型缺點也容易被彰顯。

至於有沒有鬢角碎髮，對於髮量少的人來說更是災難！即便不綁頭髮都能看出明顯差異。

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臉頰兩側的銜接碎髮，先是可以幫助我們遮蓋稀疏的鬢角與髮際線，修飾過寬的額頭，讓臉蛋看起來窄又巧。其次是頭髮範圍看起來較寬，頭型看起來會更飽滿，視覺上就不那麼禿。

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關於鬢角與兩側瀏海，髮型師補充說明：短碎髮能幫助我們視覺集中，讓臉蛋看起來精緻小巧，不挑臉型不挑人都適合，也是時下韓妞必備的心機髮型。

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而長瀏海對於延伸臉型效果特別強，帶著溫柔知性的氛圍，更適合圓肉臉、短臉的女孩挑戰。不過建議要搭配微燙捲度，頭髮銜接會更流暢、整個人也較有精神。

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>>綁馬尾，可以這樣心機增髮量！

另外，我們也可以參考髮型師技巧，在綁好的馬尾後，將馬尾分為三層。中間層的頭髮用「梳子逆梳」，拉出頭髮鬆度和空隙。這樣就能不知不覺增加頭髮捲度和髮量囉！

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細軟扁髮改善重點2：髮型捲度/巧妙增加髮量

對於細軟髮、髮量少的女生來說，捲度是拯救髮型的一大關鍵！直髮給人俐落感，但也因為髮絲缺乏鬆度，天氣一熱又容易緊貼肌膚，反而容易顯狼狽，頭髮看起來更稀疏。

我們可以比較《三十而已》中顧佳的髮型。能明顯察覺當捲度較大、較密集時（下圖），顧佳的髮量看起來似乎更多一些，也比較年輕有朝氣。

而今年春夏，睡不醒感覺的慵懶捲髮是趨勢流行！捲度從眉毛的高度傾瀉而下，並帶著空氣感，整體上是隨性又帶點浪漫。不單適合細軟扁塌髮女孩，看起來有糙老感的女生也可以靠這樣的捲髮減齡唷！

細軟扁髮改善重點3：髮型長度/短髮比長髮更適合

女孩不要害怕剪短髮，其實短髮有很棒的瘦臉效果，還能視覺上大大增加髮量唷！

原因在於，短髮會讓我們的視覺更聚焦在五官上，整顆頭看起來較為飽滿；相反的，長髮會削弱我們臉型，除了特別適合圓臉人，也更推薦髮量多和粗硬髮質的人嘗試。

換上短髮又搭配上輕盈感的瀏海，看起來是無敵稚嫩減齡，說自己還只是中學生都無違和！

細軟扁髮改善重點4：瀏海剪對＝整形

瀏海對於一個女生有多重要？千萬不要小看瀏海的威力！特別是長臉型、稀疏髮量、額頭寬又高的女生，瀏海簡直救星般的存在！不要多想！剪下去就對了！

簡單的比較《三十而已》中顧佳的兩款馬尾髮型，搭配上不同的瀏海給人的感覺截然不同。左邊幹練精明；右邊溫柔女人味，但瘦臉效果更勝。

即便瀏海髮量稀疏也沒關係，只要掌握好兩頰碎髮的弧度銜接，八字瀏海、空氣流海、法式流海，這類露出額頭的瀏海髮型也都能完美駕馭的。

小技巧都掌握起來了嗎？趕緊約上髮型師一起換個新造型吧！

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠电视剧三十而已

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