呼叫大包控！特搜9款精品托特袋　LV Onthego、CELINE Cabas...大容量才夠裝

雖然現在小包當道的時代，但仍然有一票女孩對大型托特包愛不釋手，無論是出國旅行，上街購物或是與朋友聚會，超大容量的包款及搶眼造型，無疑是時毛女孩的必備單品，而這篇就幫大家特搜Dior、LV、CELINE、Gucci、Burberry...各大精品牌必入手托特包。

Dior Book Tote輕便袋

2018年秋冬首次亮相的Dior Book Tote一登場就受許多時尚潮人的喜愛，其寬敞的內容量，搭配品牌經典Oblique印花刺繡，優雅高貴的氣質，完美詮釋品牌的審美理念。今年更限定推出的Dioramour Book Tote，以波卡圓點印花元素打造，既俏皮又活潑，無論是出國旅遊，或出門購物，兩款無疑是全場焦點。

▲（左）NT$89,000、（右）NT$93,000)



LV Onthego手提袋

LV這款Onthego手提袋採用品牌經典Monogram老花圖紋製作，並將老花圖樣放大，搭配包側的Monogram Reverse與Toron手柄雙色拼接風格，巧妙地營造強烈的視覺對比，不僅外型設計復古高尚，包內更設立兩個內袋和拉鍊袋，方便放置日常必用品，可說是造型與容量兼具的包款。倘若你不是LV經典系列粉絲，這款2020秋季LV Crafty系列的Onthego GM托特包，採用塗鴉風格的Monogram面料，搭配鮮明的印花圖案，大膽搞怪的設計，無疑能為女孩點綴整體時尚感。

▲（左）NT$91,000、（右）NT$96,500



Chanel原色托特包

小香迷注意啦！Chanel這款經典原色托特包鑲有小顆幻象珍珠所拼出的品牌字樣，加上小牛皮背帶與金色鏈條，既奢華又不會太浮誇，其包內收納空間相當完善，包內更擁有一個拉鍊袋，且提供黑、白兩種顏色選擇，完全將品牌經典集結於一包。

▲Chanel原色托特包，NT$116,100



Burberry花押字印花托特包

喜愛Burberry TB系列的女孩，絕對不能錯過Burberry花押字托特包！這款窄版托特包採用環保帆布製成，搭配花押字印花圖紋，手柄則選用小牛皮面料，不只外型華麗，連細節都很精緻，配色上也推出黑、米兩色。

▲Burberry花押字印花托特包，黑米二色，NT$38,900



Gucci GG托特包

Gucci這款經典Ophidia系列GG托特包，在材質上，選用柔軟結實的GG Supreme高級人造帆布，搭配織紋皮革滾邊，並將品牌典藏雙G圖樣和兩色條紋織帶結合，呈現品牌特有的復古風韻，更提升包款識別度。另一款，條紋托特包更以世界著名度假勝地為靈感，配置不同配色、滾邊與個性化皮革標籤，推出Miami、Hawaii、Cannes、Mykonos等四顆夏季包款，除了容量大外，其包款技能肩背，也能手提，相當實用。

▲（左）約NT$54,000、（右）約NT$83,000



Fendi手提袋

源自Fendi California Sky系列的手袋，自問世以來一直是品牌討論度極高的包款，除了使用白色亮面布料，其包款更利用黑色麥克筆筆觸，營造2D效果，搭配黑色Fendi Stamp，而包內也印有品牌FF圖樣，並附有拉鏈內袋，不論外觀或內部，都充滿著新穎的潮流感。若你喜愛簡約單調的包款，Fendi Roma Shopper手提袋，以俐落的黑色對比線條勾勒包款輪廓，並搭配極具現代感的品牌經典Logo，整體簡單又時髦，且提供大型、中型兩種尺寸選擇。

▲（左）店洽、（右）大型NT$68,000



CELINE Cabas手袋

向來以極簡風格著稱的CELINE，其中這款橫式Cabas手袋，以帆布製成，印有雋永的品牌Logo，搭配小牛皮手挽與掛有CELINE金鎖的皮革鑰匙包，完美體現品牌固有的簡約風格，另外，還有推出Triomphe繡花款式，印滿品牌標誌圖樣的包款，真的精緻又不失品味。

▲（左）NT85,000、（右）NT$63,000)



Loewe帆布托特包

說到精湛的皮革工藝，絕不能不提到Loewe這款帆布托特包，除了包款設計簡約精緻外，包內更擁有四個夾層，可以安心收內物品，而目前共有白、黑、水藍、咖啡等四色選擇，其包款的硬挺設計，讓包款不易壓壞。

▲Loewe帆布托特包，NT$45,000

Bottega Venta編織托特包

以皮革編織包聞名的Bottega Venta，品牌所推出的托特包，延續皮革編織設計，並搭配小牛皮製的背帶，而包包內部也擁有一個拉鍊袋，不管是從外觀的別出心栽設計，還是包內的精細工藝，都能看得出品牌雋永的質感與品味。

▲（左）約NT$114,000、（右）約NT$80,000



Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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